"Non c'è alcun problema con Cristiano Ronaldo", Una rassicurazione fondamentale per le dinamiche del gruppo squadra sul caso CR7 arriva direttamente da Bruno Fernandes, protagonista di quello che è stato da tutti interpretato come uno screzio proprio con CR7, con cui c'è stato un saluto all'apparenza freddissimo negli spogliatoi. Nulla di più lontano dalla verità, assicura il suo compagno di squadra nel Portogallo e nel Manchester United. Di seguito le dichiarazioni integrali.

Bruno Fernandes-CR7, che freddezza! Il video del saluto negli spogliatoi

Bruno Fernandes sul rapporto con Ronaldo

"Non c'è alcun problema con Cristiano Ronaldo. Era uno scherzo tra noi, ma senza l'audio non si capisce. La gente adesso non conosce la verità. Non ho problemi con nessuno, penso a fare il mio lavoro e basta. L'intervista? Non l'ho letta, ma con Cristiano è tutto ok. Siamo in Nazionale, con il Portogallo: la cosa principale alla quale penso è questa, dobbiamo stare concentrati tutti sul Mondiale. Cristiano ne ha giocati cinque, ci ha aiutati a essere qui e noi tutti vogliamo dare il massimo".

