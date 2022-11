Via si parte. Grande attesa per i Mondiali di calcio in Qatar 2022 . Trentadue le squadre partecipanti , con ovviamente l'assenza dell'Italia di Roberto Mancini che non è riuscita a qualificarsi. Cerimonia di inaugurazione in programma domenica 20 novembre alle ore 17:00 con i padroni di casa del Qatar che sfideranno l'Ecuador. Lunedì 21 invece sarà già tempo di scendere in campo per Olanda e Inghilterra, mentre da martedì 22 novembre le squadre che scenderanno in campo ogni giorno saranno quattro fino alle fasi a eliminazione diretta che scatteranno il 3 dicembre coi primi ottavi di finale. Finalissima in programma domenica 18 dicembre a Doha alle ore 16:00, su Rai 1.