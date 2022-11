Manuel Neuer sarebbe sceso in campo nel match d’esordio a Qatar 2022, Germania-Giappone (qui la C’era attesa per vedere con quale fascia da capitano sarebbe sceso in campo nel match d’esordio a Qatar 2022, Germania-Giappone (qui la DIRETTA SCRITTA ). Alla fine il portiere e capitano della Germania – intenzionato ad utilizzare la fascia arcobaleno ‘One Love’ , vietata dalla FIFA nei giorni scorsi perché indigesta al governo qatariota e al comitato organizzatore, non è sceso in campo con la fascia ‘bandita’ (che gli sarebbe costata il giallo, una multa e sanzioni ma insieme ai suoi compagni ha comunque voluto fare un gesto significativo di protesta, contro questo mondiale in cui alla lotta e agli impegni per i diritti, si contrappongono soprattutto i silenzi.

Mani davanti alla bocca

E così mentre Neuer ha coperto la fascia da capitano 'No Discrimination' - tollerata dalla FIFA ed indossata nei giorni scorsi anche dalle altre Federazioni che avrebbero voluto mettere al braccio la fascia arcobaleno - sotto una maglietta da gioco quasi a volerla nascondere: gli 11 titolari prima del calcio d’inizio, hanno voluto farsi immortalare per la classica foto di rito con la mano davanti alla bocca. Un gesto inequivocabile e di rottura quasi a rimarcare come questo Mondiale l’unica strada tollerata sia quella di stare in silenzio e accettare – malvolentieri – i veti imposti e minacciati da chi predica e si riempie la bocca con gli slogan ‘Football Unites The World’ ma poi razzola male.

Manuel Neuer e la controversa fascia di capitano indossata contro il Giappone Credit Foto Eurosport

La Nazionale della Germania posa per la foto prepartita con la mano davanti alla bocca, un segnale chiaro in polemica con la scelta della FIFA, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il comunicato della Nazionale tedesca: "Potete zittirci ma la nostra protesta resta"

Pochi istanti dopo la decisione presa, con un comunicato postato sui propri account social la Federcalcio tedesca ha spiegato così la protesta dei propri calciatori.

Con la fascia indossata dal nostro capitano, avremmo voluto dare l'esempio dei valori che animano la nostra Nazionale: Diversità e rispetto reciproco. Urlare questi valori insieme alle altre Nazioni. Non si tratta di un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere evidente. Ma purtroppo non lo è ancora. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia equivale a toglierci la parola. Manteniamo la nostraposizione".

Se a Manuel Neuer non è stato concesso di scendere in campo con la fascia ‘One Love’ in tribuna ad indossarla ci ha pensato la Ministra degli Interni del governo tedesca Nancy Faeser, seduta nel salotto autorità a fianco del presidente Fifa Gianni Infantino e che sta assistendo alla partita in tribuna con la fascia arcobaleno al braccio, come immortolato dalle riprese dei fotografi.

La ministra dell'interno tedesca nella tribuna autorità a fianco di Gianni Infantino con la fascia One Love al braccio Credit Foto Imago

Mondiali, CT Danimarca: "Fascia arcobaleno? Non spetta ai giocatori decidere"

