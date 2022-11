Sorpresona anche a Doha. Nella partita che inaugura il Gruppo E, lasi arrende contro pronostico al, che trionfa per 2-1 in rimonta Khalifa International Stadium. Ai tedeschi non basta il gol su rigore di Gündogan nel primo tempo: troppe le occasioni fallite per il raddoppio da parte squadra di Flick e i subentrati Doan e Asano confezionano la vittoria capolavoro dei nipponici. Un'altra big sconfitta all'esordio dopo il clamoroso tonfo dell'Argentina contro l'Arabia Saudita