Un'idea semplice, ma nel suo piccolo rivoluzionaria. Luis Enrique che parla su Twitch in diretta con gli appassionati di calcio spagnoli e non è una boccata d'aria fresca per tutti, soprattutto nel mondo del calcio, che con il passare degli anni invece di avvicinarsi agli appassionati si è lentamente allontanato da loro. E ora invece, eccolo lì, il ct della Spagna, con tanto di cuffie, problemi di audio e di video, a "streammare" come un content creator qualunque. Detto che Luis Enrique proprio uno qualunque non lo è: gran comunicatore, ha sempre preferito il calcio "spiegato" a quello dei motti e dei concetti veloci. L'ex allenatore della Roma è dotato di un'eloquenza che gli permette di esprimere i propri concetti in maniera chiara e precisa, e anche per questo probabilmente si è voluto imbarcare in questa nuova sfida. Una sfida rivoluzionaria ma allo stesso tempo molto pericolosa, una vera e propria scommessa. Proviamo ad analizzarla insieme.

Come nasce l'iniziativa

Lo spiega lo stesso Luis Enrique, in occasione della sua prima live, ormai cinque giorni fa: "L'idea è nata guardando mio figlio passare tante ore a seguire gli streamer. Così ci è venuto in mente di fare lo streaming dal Qatar; è iniziato per scherzo e siamo molto entusiasti, nonostante non abbiamo grandi strumenti. Darò informazioni molto divertenti e parleremo di qualsiasi cosa, ma senza alcuna intenzione di far arrabbiare la stampa: non voglio prendere il loro posto. Cercherò di esserci tutti i giorni dopo cena, intorno alle 20. Siete davvero tanti, vuol dire che siete molto annoiati o che amate davvero tanto la Nazionale e questo ci rende orgogliosi"

Una scelta strategica

Luis Enrique e i suoi collaboratori sanno bene che il Mondiale porta con sé tante complicazioni, soprattutto a livello comunicativo: ben a conoscenza della quantità di domande che piovono e pioveranno sulla squadra durante il periodo delle partite, il tecnico con questa operazione cerca di catalizzare su di sé tutte le pressioni mediatiche, provando ad allontanarle dalla sua squadra. Il motto di "siamo tutti CT" non è certo solo italiano, ma anche molto spagnolo: leggere commenti, critiche e dirette dal web può essere un esercizio molto complesso e faticoso. Per questo Luis Enrique, vestendo i panni dello streamer, vuole diventare lui stesso la fonte delle informazioni circa la sua squadra, evitando inchieste e interviste poco edificanti: ebbene i primi risultati gli stanno dando ragione, visto che la prima LIVE ha registrato oltre 150.000 followers collegati, e 1,2 milioni di views sul VOD della sua clip lasciata sulla piattaforma di Twitch.

Cosa leggo?Tanta filosofia, Seneca...e poi in italiano per non dimenticarlo leggo biografie di Fausto Coppi"

I ricavati? Tutti in beneficenza

"Mi hanno chiesto dove vanno a finire i soldi degli abbonati. 367.000 follower. Non ho intenzione di fare soldi. Tutti i ricavati andranno a una causa benefica. Ci sono molti allenatori migliori di me. Sono un ragazzo modesto anche se non sembra. Penso di essere un buon allenatore ma ce ne sono tanti (Guardiola, Klopp, Ancelotti...). Gli allenatori che vincono titoli prendono la torta"

Aneddoti incredibili

Perché dovremmo seguire Luis Enrique su Twitch? Semplice, perché siamo curiosi e perché vogliamo sapere tutto e anche di più sul dietro le quinte di una squadra. Soprattutto di una squadra nazionale che sta affrontando un Mondiale. Vogliamo capire il perché di alcune scelte, vogliamo carpire quale rapporto ci sia con i giocatori e anche tra un giocatore e l'altro. Vogliamo sapere tutto il possibile immaginabile, perché è nella nostra natura. E Luis Enrique èa una finestra unica, quasi incredibile su un mondo che non può che attirare migliaia di appassionati. Dalla sua bocca veniamo quindi a sapere che "L'allenatore che mi ha segnato di più come professionista è stato Van Gaal, che in questo momento è allenatore dell'Olanda" e che "non mi vedevo come un allenatore quando ero un giocatore. Stavo pensando di godermi la mia carriera calcistica. Una volta iniziato mi è piaciuto. Mi piace sempre di più e mi sento più convinto di aiutare i giocatori". E poi ancora che "Spero che gli arbitri non abbiano alcun significato. Il VAR è un'arma spettacolare. Continueranno ad esserci polemiche. Ma sono più tranquillo con il VAR". La sua favorita se non dovesse vincere la Spagna: "Se non dovessimo vincere, spero che vinca l'Argentina. Sarebbe ingiusto se Messi si ritirasse senza aver vinto un Mondiale". E una curiosità su Tassotti e la famosa gomitata del '94: "Mando un forte abbraccio a Mauro Tassotti. Ci ho messo un po' a conoscerlo ma ho potuto conoscerlo di persona e molto bene". Il dolce pensiero per la Roma, allenata qualche anno fa: "Lo sapete, conservo un grande ricordo di Roma e dell’Italia. Forza Roma e forza Italia!”.

I contro

Operazione coraggiosa, dicevamo. Sì perché quando si streamma per tanto tempo - le LIVE di Luis Enrique durano circa 50 minuti-1 ora - si può incorrere in qualche strafalcione e qualche errore, soprattutto perché non c'è un vero e proprio copione e si viaggia sulla domanda e risposta agli utenti, alla chat. Ecoc quindi che parlando della Costa Rica, primo avversario della Roja in Qatar, Luis Enrique l'ha definita una nazione "sudamericana". Un errore di geografia, visto che la Costa Rica è uno stato del Centro America. Una cosa che ovviamente non è sfuggita agli attenti "bacchettoni del web". E poi ancora: Luis Enrique - ormai lo sappiamo - streamma alle 20, ovvero in contemporanea della partita serale della giornata mondiale tipo: una cosa che non va molto giù ai suoi "colleghi" del Cherenguito, che pretenderebbero dal ct la visione di tutte le partite del Mondiale.

Serie TV? No, a casa calcio, tanto calcio e ciclismo. Ora inizia il ciclocross"

Ultima controindicazione: i risultati, ovviamente. Perché parlare direttamente al pubblico, senza filtir è bellissimo, spiegare le proprie scelte pure; a patto che siano scelte vincenti e che siano supportate da ciò che succede sul campo. Perché poi alla fine a parlare sono i risultati e se questi non dovessero arrivare, allora quelli che per ora sono "appoggio" e "vicinanza" potrebbero velocemente trasformarsi in "shit storm" e commenti negativi. Purtroppo ormai sappiamo come funziona il mondo del web, che può dare tante soddisfazioni ma anche parecchie gatte da pelare. Buena suerte, Luis Enrique!

