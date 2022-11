È stata l’unica nota stonata per l’Arabia Saudita, nella giornata dell’epocale vittoria sull’Argentina all’esordio ai Mondiali di Qatar 2022: l’infortunio del terzino Al Shahrani. Il ko ha il sapore della beffa perché avvenuto da uno scontro fortuito tra il portiere dell’Arabia - Al Owais - e il suo compagno di squadra. Il referto medico dice che il difensore dell’Al Hilal Riyadh ha riportato la frattura della mascella e di diverse ossa del viso. L’infortunio, altro fattore beffardo, è avvenuto al quarto minuto di recupero del secondo tempo, quando il portiere saudita è andato in presa alta per anticipare Molina ed ha travolto anche il suo difensore.











L’Argentina non ha nemmeno interrotto il gioco mentre Al Shahrani era terra quasi privo di conoscenza. Per lui si è addirittura speso il principe emiro dell’Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, che ha messo a disposizione del calciatore il suo jet privato per farlo arrivare in Germania nel minor tempo possibile: Lì verrà operato da un’equipe specializzata, anche se il rientro in campo al Mondiale sembra praticamente impossibile.

