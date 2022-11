Una delle tante cose che accomunano Cristiano Ronaldo e Lionel Messi è l'affinità culturale. In Portogallo si canta il fado. In Argentina si balla il tango. La musica della malinconia, la danza della tristezza. Malinconia, tristezza: due parole che simboleggiano perfettamente il post Mondiale che ci attende. Perché per loro è l'ultimo ballo. Anche se non lo ha ancora ammesso pubblicamente, Cristiano Ronaldo (37) sa che il tempo scorre, anche se ha sempre voluto lottare contro quelle lancette che si spostano irrimediabilmente in avanti. Nel tentativo di metterli l'uno contro l'altro, abbiamo quasi dimenticato di porli a confronto.. In Portogallo si canta il fado. In Argentina si balla il tango. La musica della malinconia, la danza della tristezza. Malinconia, tristezza: due parole che simboleggiano perfettamente il post Mondiale che ci attende.. Anche se non lo ha ancora ammesso pubblicamente, Cristiano Ronaldo (37) sa che il tempo scorre, anche se ha sempre voluto lottare contro quelle lancette che si spostano irrimediabilmente in avanti. La sua situazione nel Manchester United alla vigilia della sua quinta Coppa del Mondo rafforza la sensazione di essere di fronte non solo a un passato glorioso, ma anche a un futuro incerto. Il calcio è cambiato e non importa se CR7 continua a segnare: in Portogallo si osa persino dire che la Seleção potrebbe giocare meglio senza di lui, compiendo quasi un reato di lesa maestà.

a 35 anni Lionel Messi sta giocando la sua ultima Coppa del Mondo, potenzialmente la sua ultima competizione con un'Albiceleste che in carriera gli ha regalato sia enormi gioie che insuperabili dolori. Ma questo era tutto prima. Dal 2021, Lo ha invece già ammesso apertamente, come per liberarsi di un peso:. Ma questo era tutto prima. Dal 2021, anno della conquista della Copa America , non è più lo stesso uomo, non è più lo stesso giocatore, non è più lo stesso simbolo. Il suo curriculum internazionale non è ancora perfetto, ma almeno non sarà mai più privo di titoli internazionali importanti. E, a differenza del suo rivale, ha un intero Paese alle spalle, compresa una squadra che arriva in Qatar imbattuta da 36 partite.

Messi vs Ronaldo: le statistiche a confronto della carriera

Categorie statistiche MESSI CRISTIANO RONALDO Gol totali 786 818 Assist totali 347 234 Partite ufficiali totali 996 1140 Media gol x minuto totale 1 gol ogni 104' 1 gol ogni 113' Presenze in Nazionale 165 191 Gol in Nazionale 91 117 Assist in Nazionale 50 33 Media gol x minuto Nazionale 1 gol ogni 149' 1 gol ogni 130' Gare giocate al Mondiale 5 8 Gol segnati al Mondiale 5 7 Assist al Mondiale 1 3 Media gol x minuto al Mondiale 1 gol ogni 85' 1 gol ogni 106'

Record in vista, inevitabilmente

Il 2022 sarà quindi la fine di un'avventura iniziata nel 2006, anno dell'ultimo trionfo nella competizione dell'Italia. All'epoca, Zinedine Zidane, Ronaldo e Luis Figo stavano disputando la loro ultima Coppa del Mondo. È stato il primo di un duopolio in erba: all'epoca il giovane Ronaldo e il timido Messi erano delle promesse, trasformatesi in leggende un'edizione dopo l'altra. Quando inizieranno il torneo, i due entreranno a far parte della ristretta cerchia dei detentori di record della Coppa del Mondo. Con loro ci sarà un ottimo gruppo di giocatori: Antonio Carbajal (Messico), Lothar Matthäus (Germania), Gianluigi Buffon (Italia) e Rafael Marquez (Messico). Quattro uomini, due portieri e due difensori. In questo elenco, spiccano Messi e Ronaldo: alla loro età, nella loro posizione, si viene spesso superati da giocatori più giovani, più forti e più moderni. Non loro.

Questa edizione senza precedenti in Qatar potrebbe addirittura aggiungersi ai rispettivi record. Se raggiungerà la finale, Lionel Messi potrebbe diventare il giocatore con il maggior numero di partite della Coppa del Mondo nella storia, superando Lothar Matthaus (25). Se dovesse segnare, Cristiano Ronaldo diventerebbe invece il primo giocatore a trovare il gol in cinque edizioni, superando un certo Pelè. I due potrebbero anche diventare, a rigor di logica, il giocatore con il maggior scarto temporale tra il primo e l'ultimo gol in Coppa del Mondo (16 anni tra il 2006 e il 2022).

Una questione di patrimonio

Sanno che il loro posto nella storia è assicurato, ma dipenderà in parte sempre dall'assenza del più importante dei titoli. Possono affermare di essere i più grandi senza aver vinto il trofeo più grande? La domanda è attuale, le risposte variano. Una cosa è certa: se Pelè è chiamato il Re, se Maradona ha lasciato un tale segno nella sua generazione, se Zidane o Ronaldo entrano nella discussione, è perché tutti hanno vinto il trofeo più importante. Fortunatamente esistono dei controesempi, ma sia Messi che Ronaldo probabilmente preferirebbero non far parte di questo elenco. In fin dei conti, quest'ultimo ballo, per loro Qatar 2022 è anche e soprattutto un'ultima, irripetibile occasione.

da un articolo di Cyril Morin

