Croazia e Brasile. I Verdeoro sono i favoriti per la vittoria finale Sale l'attesa per i quarti di finale di Qatar 2022. Tra le sfide clou c'è sicuramente quella tra. I Verdeoro sono i favoriti per la vittoria finale e il roboante 4-1 alla Corea del Sud ha caricato di ulteriori aspettative la Nazionale di Tite. Dall'altra parte i croati non hanno brillato contro il Giappone , strappando la qualificazione solo ai calci di rigore. Nonostante queste premesse, ci sono diversi elementi per credere all'impresa della squadra di Dalic nel match di domani, venerdì 9 dicembre ore 16:00.

1) Brasile e il gioco in ripartenza: con la Croazia sarà diverso

Il Brasile ha incantato nel primo tempo contro la Corea del Sud ma c'è da dire che in quel match si sono realizzate le condizioni ideali per la Seleção. Avversari lunghi e sbilanciati che hanno concesso campo sugli esterni a giocatori della velocità di Richarlinson e Vinicius Junior. La squadra di Tite ha faticato contro Svizzera e Camerun (sconfitta), quando ha affrontato squadre chiuse e compatte negli ultimi 30 metri. La qualità dei Verdeoro non si discute, ma la Croazia siamo sicuri che non concederà le spettacolari ripartenze viste nelle precedenti sfide dei brasiliani.

2) Brozovic-Modric-Kovacic: la qualità non manca

Il centrocampo della Croazia è tra i migliori del Mondiale, se non il migliore in assoluto. 3 giocatori dalla tecnica sopraffina che accompagnano una capacità di corsa fuori dal comune. Sarà una partita in cui gli episodi faranno la differenza e in cui la precisione nei passaggi sarà decisiva. Se il Brasile è la squadra con la maggiore qualità complessiva, la Croazia può senza dubbio affrontare un match impostato sul pressing e palleggio. Il centrocampo della Nazionale di Dalic è tra i pochi a poter giocare ad armi pari con quello brasiliano. Se a questo aggiungiamo la condizione straripante di Ivan Perisic, il pronostico non è poi così scontato.

3) Livakovic, Gvardiol & co: il muro difensivo

Appena 2 reti concesse nelle 4 gare disputate, la Croazia è approdata ai quarti di finale per merito in buona parte del reparto difensivo. Il portiere Livakovic è stato l'eroe nella lotteria dei calci di rigore contro il Giappone, negli ottavi di finale. Ma stanno disputando un torneo fantastico anche i due centrali Lovren e Gvardiol. Se il primo vanta un'esperienza importante, data dai 33 anni e dalle 76 presenze con la Nazionale maggiore, le prestazioni di Gvardiol hanno scatenato l'interesse degli addetti ai lavori. Vent'anni e un futuro luminoso per il giocatore del Lipsia che sembra nel mirino anche dell'Inter. Con loro il muro croato potrebbe reggere anche all'ondata brasiliana.

