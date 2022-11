Gavi ha lanciato la Spagna anche se, a dire la verità, è stata tutta la squadra di Luis Enrique a Pelé che resta però il record man in assoluto con il suo primo gol ai Mondiali (ai quarti contro il Galles) realizzato a 17 anni e 239 giorni. Ma quali sono i gol più giovani in una fase finale? Ecco la classifica... ha lanciato laanche se, a dire la verità, è stata tutta la squadra di girare a meraviglia contro la Costa Rica. Il 7-0 finale è solo un numero, come un numero è quello dell'età di Gavi che ha realizzato il terzo gol più giovane della storia dei Mondiali. Era dal 1958 che non segnava un 18enne o quasi, dache resta però il record man in assoluto con il suo primo gol ai Mondiali (ai quarti contro il Galles) realizzato a. Ma quali sono i gol più giovani in una fase finale? Ecco la classifica...

I gol più "giovani" nella storia dei Mondiali

Giocatori Età Pelé (Brasile) 17 anni e 239 giorni Manuel Rosas (Messico) 18 anni e 93g Pedri (Spagna) 18 anni e 110g Michael Owen (Inghilterra) 18 anni e 191g Nicolae Kovacs (Romania) 18 anni e 198g Dimitri Sychev (Russia) 18 anni e 232g Leo Messi (Argentina) 18 anni e 358g Aleksandar Tirnanic (Jugoslava) 18 anni e 365g Julian Green (Stati Uniti) 19 anni e 25g Divock Origi (Belgio) 19 anni e 65g

Tra Pelé e Pedri si infila, in questa speciale classifica, il messicano Manuel Rosas che segnò a 18 anni appena compiuti. Parliamo del Mondiale del 1930. Andando a tempi più recenti... C'è Michael Owen a 18 anni e 191 giorni, quando il Golden Boy realizzò un gol nell'ottavo di finale di Francia '98 contro l'Argentina. O ancora Divock Origi, col belga del Milan che trovò il gol già ai Mondiali 2014, gol decisivo perché fu il gol vittoria contro la Russia. In questa speciale classifica anche Lionel Messi. Il suo primo gol in un Mondiale? Alla Serbia e Montenegro al Mondiale 2006, a 18 anni e 358 giorni: era il 16 giugno 2006.

