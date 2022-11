L'italiano Daniele Orsato è stato scelto come arbitro per dirigere la partita di apertura della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022 tra Qatar ed Ecuador che si disputerà all'Al Bayt Stadium domenica 20 novembre. A 46 anni, è uno degli arbitri più esperti d'Europa, dal 2010 nelle lista Fifa. È stato video assistant referee all'edizione 2018 della Coppa del Mondo Fifa.

I cinque momenti magici della carriera

Sentite cosa diceva Orsato qualche tempo fa, circa i suoi momenti magici della carriera: "Partirei dal 2006 che coincide con la mia promozione in serie A e con la nascita del primo figlio, Gabriel; a questo affiancherei il 2010 quando nasce il mio secondo figlio, Wiliam, e divento arbitro internazionale. Poi la designazione per la finale di Champions dell’agosto 2020 con l’abbraccio dei miei figli e poi l’Europeo dell’anno scorso… La quinta? Deve ancora arrivare, incrociamo le dita perché coincida con il Mondiale in Qatar."

Il suo sogno si sta avverando.

