Danimarca-Tunisia, match del gruppo D andato in scena all'Education City Stadiumdi Al Rayyan, è terminato sul punteggio di 0-0 . Primo punto in classifica sia per i ragazzi di Hjulmand che per quelli di Kadri. Tra i promossi sicuramente Laidouni, Msakni, il terzetto difensivo dei tunisini e un paio di giocatori danesi come Mahele e Kajer. Eriksen sale di colpi nella ripresa, mentre Skov Olsen e Dolberg deludono le aspettative.

Di seguito i voti ai protagonisti dell'incontro, per capire meglio l'andamento del match.

Le pagelle della Danimarca

Kasper SCHMEICHEL 6.5 – Tentacolare sul tentativo di pallonetto di Jebali. Probabilmente poi il VAR avrebbe annullato per fuorigioco, ma la paratona rimane.

Joachim ANDERSEN 6 – Discreto, non commette errori gravi.

Simon KJAER 6.5 – Come van Dijk per l’Olanda. Vede e provvede per i compagni. Impeccabile in un paio di interventi. (Dal 65° JENSEN 5.5 – Non riesce a dare chissà che apporto ai compagni)

Andreas CHRISTENSEN 6 – Un paio di ottime chiusure. Soprattutto quella in campo aperto sul contropiede di Laidouni.

Joakim MAHELE 6.5 – Propositivo, ara la fascia, viene dentro al campo. Nel secondo tempo è l’anima offensiva dei danesi. Sicuramente uno dei migliori.

Thomas DELANEY 5.5 – Lento, compassato, inerme davanti alla pressione tunisina. Esce a fine primo tempo a causa di un problema al ginocchio. (Dal 45° DAMSGAARD 6 – Un po’ di brio sulla sinistra, ma nulla di trascendentale)

Pierre-Emile HOJBJERG 6 – Inizia piano, poi capisce l’andazzo e comincia a raddoppiare su tutti e a produrre uno sforzo da maratoneta, compensando anche le mancanze altrui.

Christian ERIKSEN 6 – Nettamente meglio nel secondo tempo, quando scala in mediana e complice il calo dei tunisini inizia ad avere più spazio. Sfiora il gol con il mancino.

Rasmus KRISTENSEN 5.5 – Irruento e pasticcione. Dal suo lato non esce niente di positivo.

Andreas SKOV OLSEN 5.5 – Anche lui piuttosto fumoso. Si vede solamente quando mette in porta il gol del vantaggio a gioco praticamente fermo. (Dal 65° CORNELIUS 5 – Il gol che sbaglia da due passi è straccio della licenza da centravanti)

Kasper DOLBERG 5.5 – La classica prestazione negativa da dividere in due. I compagni lo servono poco e male, ma lui viene dominato dal terzetto difensivo africano. (Dal 65° LINDSTROM 6 – Un tiro-cross pericoloso che quasi produce il vantaggio danese)

All. Kasper HJULMAND 5 – Sinceramente? Una delusione. Avevamo negli occhi la formazione di Euro 2020, sprizzante e propositiva, ma oggi abbiamo visto la versione più brutta. Nel primo tempo va vicinissimo al tracollo, nella ripresa produce qualcosa di positivo a sprazzi.

Le pagelle della Tunisia

Aymen DAHMEN 6.5 – La parata su Eriksen a 20 minuti dal termine è da incorniciare. Salva il risultato.

Montassar TALBI 6 – Buone doti tecniche, l’uscita palla di mister Kadri passa soprattutto da lui. Attento anche in fase difensiva.

Yassine MERIAH 6.5 – Comandante della difesa. Fortissimo di testa, guida il reparto con autorità e sicurezza.

Dylan BRONN 6 – Una partita precisa. Senza sbavature.

Ali ABDI 6 – La collaborazione con Talbi è affinata alla perfezione. Kristensen e Skov Olsen non riescono a passare.

Ellyes SKHIRI 6.5 – L’uomo mascherato, è la spalla tecnica del funambolico Laidouni. Prestazione silenziosa e preziosa in ogni suo aspetto.

Aissa LAIDOUNI 7 –Gioca una partita quasi commovente, estirpando il seme della creatività danese con una dose di intensità impareggiabile. Bene anche con la palla nei piedi (Dall’88° SASSI SV)

Mohamed DRAGER 6 – Nel primo tempo disintegra la fascia, nel secondo tira i remi in barca. In ogni caso promosso. (Dall’88° KECHRIDA SV)

Anis Ben SLIMANE 6 – Utile alla causa anche lui, proprio come Skhiri. Lavora anche lontano dalla porta e c’è sempre nel momento del bisogno. (Dal 67° SLITI 6 – Forze fresche per resistere nei minuti finali)

Youssef MSAKNI 6.5 –Partita completa del capitano – e leader – dei tunisini. Si muove tanto tra le linee e imbuca un paio di filtranti da leccarsi i baffi. (Dall’80° KHENISSI 5.5 – Interpreta "benissimo" l’intensità che vuole il suo mister, facendosi ammonire dopo 5 minuti dall’ingresso in campo)

Issam JEBALI 6 – Si mangia un gol (forse in fuorigioco) tutto solo davanti a Schmeichel, ma la sua partita è comunque encomiabile. Tanto sporco al servizio dei compagni. (Dall’80° MEJBRI SV – Niente da segnalare)

All. Jalel KADRI 6.5 – Nettamente meglio rispetto al suo collega. Ottima organizzazione, intensità folle (nei primi 45 minuti) e un calcio che vuole massimizzare la qualità fisica della squadra e tecnica degli interpreti più talentuosi come Msakni e Laidouni. Possono sognare il passaggio del turno.

