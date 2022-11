Ecco il 26° dei Galletti! Didier Deschamps aveva selezionato 25 giocatori per la Coppa del Mondo, ma ha cambiato idea e si adeguerà al resto delle partecipanti, convocando anche il 26esimo. Marcus Thuram raggiungerà oggi il resto della delegazione francese nel ritiro di Clairefontaine e cercherà di emulare le imprese di papà Lilian, che fu campione nel 1998.

I numeri di Thuram in questa stagione

Marcus Thuram è un attaccante ormai molto solido e continuo: nella stagione in corso con la maglia del Borussia M'gladbach è andato a segno 13 volte, 10 in Bundesliga - è secondo nella classifica marcatori alle spalle del solo Nkunku (12) - e 3 in Coppa di Germania.

Kimpembé, niente Mondiali

Presnel Kimpembé non parteciperà alla Coppa del Mondo: lo annuncia il profilo ufficiale della Francia, al suo posto 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶.

Tutti i convocati:

Portieri: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes).

Difensori: Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Théo Hernandez (AC Milan), Axel Disasi (Monaco), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Raphaël Varane (Manchester United).

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (OM).

Attaccanti: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Ousmane Dembélé (Barcellona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (Lipsia), Marcus Thuram (Borussia M'gladbach)

