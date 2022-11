La storia è di qualche giorno fa, ma vale la pena di raccontarla. A farlo è stato Sam Greenhill, giornalista del Daily Mail che ha voluto testare in prima persona quanto fosse difficile recuperare una birra in occasione dei Mondiali di Qatar 2022. Come sapete, le limitazioni circa l'alcol sono molto ferre a quelle latutidini: ha fatto scalpore il divieto arrivato solo il giorno prima dell'inizio delle ostilità sul fatto che non si potesse servire la birra all'interno degli stadi e nelle zone immediatamente antistanti.

Il buon Sam ha testato questa tesi partendo dal centro di Doha, dove non ha trovato da nessuna parte un bicchiere di birra o di vino: la trova dopo circa 5 km, ma gli viene detto che il locale è chiuso e che avrebbe riaperto solo il giorno dopo. Greenhill riparte e dopo altri 5 km giunge nei pressi di un grande hotel internazionale, un Best Western. Solo qui, dopo un controllo del passaporto che attestava che non fosse un cittadino del Qatar, gli viene permesso di entrare e bersi finalmente una pinta di birra. Dopo 11 km circa, ovvero 7 miglia. Il tutto per una birra.

