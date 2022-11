Niente da fare per. Il portiere dellonon andrà al Mondiale con la suadopo il brutto infortunio patito in campo contro l'Hellas Verona , dopo uno scontro di gioco con Lasagna. Il portiere è uscito in barella ma, per fortuna, non ha rimediato fratture, ma non potrà comunque andare in Qatar . Gli esami effettuati in giornata hanno evidenziato una lussazione della caviglia destra con relativa. Al posto di Dragowski, che sarebbe stato il terzo portiere dopo Szczesny e Skorupski, ci sarà, classe '99 in forza ai danesi del FC Copenaghen ( tutti i convocati della Polonia ).