George Weah che ha deliziato tutti tra gli anni '90 e i primi anni 2000 con le maglie di Monaco, PSG, Milan e Chelsea. Nel match d'apertura degli Stati Uniti, la Nazionale a stelle e strisce è stata lanciata dal gol di Timothy Weah, secondogenito di George, che ha aperto lo score Giornata speciale per i Weah. Sì, proprio la famiglia del grandissimoche ha deliziato tutti tra gli anni '90 e i primi anni 2000 con le maglie di Monaco, PSG,e Chelsea. Nel match d'apertura degli, la Nazionale a stelle e strisce è stata lanciata dal gol di, secondogenito di George, che ha aperto lo score nella sfida al Galles . Un gol speciale per il classe 2000: è la sua quarta rete nella Nazionale maggiore statunitense ma, soprattutto, mai un Weah aveva segnato in una fase finale di un Mondiale. Ebbene sì, papà George non aveva mai segnato in un Mondiale. Semplicemente perché la sua Liberia non fu mai capace di qualificarsi alla fase a gironi nonostante i tanti tentativi fatti dal 1982 in poi.

Chi è Timothy Weah

Nato negli Stati Uniti nel 2000, Timothy Weah ha scelto la Nazionale statunitense già a partire dal 2015 quando indossò per la prima volta la maglia della Nazionale a Stelle e strisce (era nell'Under 15). L'attaccante, cresciuto nel vivaio dei New York Red Bulls, è poi volato al PSG nel 2014, debuttando in prima squadra nel 2017. Vanta complessivamente 5 presenze per la squadra della Capitale, con la quale ha conquistato un Campionato, una Supercoppa francese, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega. Nella seconda parte della stagione 2018-2019 ha giocato sei mesi in prestito al Celtic, fino ad essere ceduto a titolo definitivo al Lille nell'estate del 2019. E, con il Lille, ha vinto la sua seconda Ligue 1, questa volta da protagonista.

Un precedente? Quello dei Cruijff

Sembra strano, ma è così. In questo caso non parliamo dei Mondiali perché Cruijff timbrò il cartellino in una fase finale di un Mondiale, ma non riuscì mai a segnare in una fase finale di un Europeo. Una sfortuna per il grande Johan che, tra l'altro, giocò solo l'edizione del 1976, con l'Olanda che arrivò terza. E prima di allora? L'Olanda non si era mai qualificata prima di Jugoslava 1976. Al contrario il figlio Jordi fu capace di segnare un gol in un Europeo: quello del 1996 in Inghilterra. Jordi, all'epoca giocatore del Barcellona, segnò nel 2-0 alla Svizzera durante la fase a gironi.

