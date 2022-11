Ad

Mondiali Tutto facile per la Francia al debutto: Australia battuta 4-1 4 ORE FA

Le pagelle della Francia

Hugo LLORIS 6 - Sul gol subìto non può nulla. Come al solito si concede qualche gioco di piedi di troppo e regala brividi ai tifosi blues.

Benjamin PAVARD 5 - Uno dei pochi insufficienti dei transalpini. Nella rete dell'Australia si dimentica totalmente Goodwin, poi spinge molto meno rispetto a un Theo Hernandez totalmente indiavolato. (Dall'88' Jules KOUNDE' S.V).

Dayot UPAMECANO 6,5 - Strapotere incredibile in difesa. Nella ripresa comanda la retroguardia da solo.

Ibrahima KONATE' 6 - Sicuro e senza imprecisioni, nel finale va vicino al gol su palla inattiva.

Lucas HERNANDEZ S.V - Sfortunato in occasione del gol, quando nel contrasto con Lekie si fa male al ginocchio. (Dal 12' Theo HERNANDEZ 7,5 - è assolutamente decisivo. Spinge sempre a testa bassa, offre tantissimi cross ai compagni e libera Mbappé di qualsiasi compito difensivo, permettendo all'attaccante di far paura davanti). Sfortunato in occasione del gol, quando nel contrasto con Lekie si fa male al ginocchio. (Dal 12' Il cambio col fratello è assolutamente decisivo. Spinge sempre a testa bassa, offre tantissimi cross ai compagni e libera Mbappé di qualsiasi compito difensivo, permettendo all'attaccante di far paura davanti).

Aurélien TCHOUAMENI 6 - Come sempre fa il suo, anche se dà l'impressione di poter fare di più. (Dal 75' Youssouf FOFANA S.V - Entra quando ormai è tutto deciso).

Adrien RABIOT 7,5 - Primo tempo di onnipotenza calcistica. Prosegue il suo stratosferico momento di forma e lo mette in mostra con 45' stellari. Gol che ridà tranquillità alla Francia, assist perfetto per la rete del vantaggio di Giroud. Cala nella ripresa.

Ousmane DEMBELE' 6,5 - Il meno visibile dei quattro davanti, ma comunque si mette in luce con diverse giocate interessanti e per l'assist per Mbappé nel finale. (Dal 75' Kingsley COMAN S.V)

Antoine GRIEZMANN 7,5 - La Francia gioca in maniera diversa rispetto a quattro anni fa e il diavolo dell'Atletico è più arretrato rispetto allo scorso mondiale. Ma nella nuova posizione Antoine è assolutamente determinante. Tutti i palloni importanti partono dai suoi piedi.

Kylian MBAPPE' 7,5 - Come al solito quando si accende in velocità è semplicemente imbarazzante per gli avversari. Ogni volta che tocca palla è un pericolo per Atkinson e compagni.

Giroud esulta per il gol in Francia-Australia - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Olivier GIROUD 8 - Nel 2018 vinse un mondiale senza segnare e senza nemmeno tirare in porta. Stavolta ci mette mezz'ora per trovare la prima rete, poi raddoppia e va vicino alla tripletta con una splendida rovesciata. Devastante in area di rigore. (Dall'89' Marcos THURAM S.V).

CT Didier DESCHAMPS 7 - Una prova di forza importante degli uomini di Deschamps, che conferma di avere una squadra dalla difesa non perfetta, ma dall'ottimo centrocampo e con una tre quarti a dir poco stellare. Mbappé fa paura ogni volta che parte in velocità, Griezmann è un tuttocampista e tocca centinaia di palloni, mentre Giroud non fa minimamente rimpiangere l'assenza di Benzema e in area di rigore è impressionante. Se ci aggiungiamo un Rabiot in stato di grazia, abbiamo la favorita per il back to back mondiale.

Le pagelle dell'Australia

Mathew RYAN 6 - Sui gol non può nulla. Bravo nel finale a negare la rete a Konaté.

Nathaniel ATKINSON 4,5 - Sempre in ritardo su Mbappé, incredibile il suo errore in occasione del secondo gol della Francia, che permette agli avversari di rilassarsi e, successivamente, di dilagare. (Dall'85' Milos DEGENEK S.V)

Harry SOUTTAR 5 - Marcare questo Giroud era impresa complessa e lui la fallisce in toto.

Kye ROWLES 5 - Anche lui non si salva minimamente dal naufragio difensivo dell'Australia. Fa acqua da tutte le parti.

Aziz BEHICH 6 - Fortunato per il fatto che Pavard e Dembelé pungono meno di Mbappé ed Hernandez, meritandosi la sufficienza.

Riley MCGREE 5 - Rabiot comanda in lungo e in largo nella sua zona di gioco e lui non riesce mai a fermarlo. (Dal 72' Awer MABIL 5,5 - Venti minuti di gioco ma non riesce mai a rendersi utile).

Aaron MOOY 5 - Fatica terribilmente sulla mediana, non ferma mai Tchouameni e compagni.

Jackson IRVINE 6,5 - Con le buone e con le cattive, riesce a farsi valere nel mezzo. Inoltre va vicino al gol del momentaneo 2-2 ma il suo colpo di testa finisce sul palo. (Dall'85' Keanu BACCUS S.V).

Goodwin esulta per il gol in Francia-Australia - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Graig GOODWIN 6,5 - Bravissimo a trovare il gol sul primo pallone utile sfruttando l'amnesia difensiva di Pavard. (Dal 72' Garang KUOL 5,5 - Poco o nulla nel suo ingresso in campo).

Mitchell DUKE 6 - Davanti è bravo a rendersi pericoloso con alcune conclusioni insidiose dalla distanza. (Dal 55' Jason CUMMINGS 5 - Entra ma praticamente non ne azzecca uno ed è completamente avulso dal gioco).

Mathew LEKIE 6 - Subito assist per Goodwin per il gol del momentaneo vantaggio, poi però fatica contro Theo.

CT Graham ARNOLD 5 - Sembrava partita bene l'Australia, poi però sono venuti fuori i limiti. Guardando la prestazione, sarà dura contro Danimarca e Tunisia per il passaggio del turno.

