Dopo un inizio balbettante di partita, la Francia mette in mostra il suo immenso strapotere e annienta l'Australia con un secco 4-1 e si porta in testa nel girone D . Una prova di forza importante degli uomini di Deschamps, che conferma di avere una squadra dalla difesa non perfetta, ma dall'ottimo centrocampo e con una tre quarti a dir poco stellare. Mbappé fa paura ogni volta che parte in velocità, Griezmann è un tuttocampista e tocca centinaia di palloni, mentre Giroud non fa minimamente rimpiangere l'assenza di Benzema e in area di rigore è impressionante. Se ci aggiungiamo un Rabiot in stato di grazia, abbiamo la favorita per il back to back mondiale.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nel match. La banda di Deschamps va sotto dopo pochi minuti grazie al gol di Goodwin, ma la rimonta arriva grazie ai gol italiani di Rabiot su assist di Theo Hernandez e di Giroud servito dallo stesso Rabiot. Nel finale del primo tempo però l'Australia torna pericolosa con il colpo di testa di Irvine, che però finisce sul palo.

Ripresa che inizia a ritmi più bassi rispetto alla prima frazione. La Francia comanda e l'Australia si difende a fatica, sino a crollare. Ogni volta che tocca palla Mbappé fa paura e al 67' trova il suo primo gol in questo mondiale, incornando di testa un bel cross di Dembelé. L'Australia sparisce dal match e la Francia dilaga con la doppietta di Giroud, imbeccato alla grande dal cross di Kylian.

Tabellino

FRANCIA: Lloris - Pavard (dall'87' Kounde), Upamecano, Konaté, L. Hernandez (dal 12' T. Hernandez) - Tchouaméni (dal 75' Fofana), Rabiot - Dembélé (dal 75' Coman), Griezmann, Mbappé - Giroud (dall'87' Thuram).

AUSTRALIA: Ryan - Atkinson (dall'85' Degenek), Souttar, Rowles, Behich - McGree (dal 72' Mabil), Mooy, Irvine (dall'85' Baccus) - Goodwin (dal 72' Kuol), Duke (dal 55' Cummings), Lekie.

GOL: Goodwin (A), Rabiot (F), Giroud (F), Mbappé (F), Giroud (F),

ASSIST: Lekie (A), T.Hernandez (F), Rabiot (F), Dembelé (F), Mbappé (F);

AMMONITI: Duke (A), Irvine (A), Mooy (A)

ESPULSI: Nessuno.

La cronaca in 10 momenti chiave

08' L'AUSTRALIA PASSA SUBITO AVANTI: Lekie si libera alla grande sulla fascia dalla marcatura di Hernandez, cross in mezzo rasoterra per Goodwin dall'altra parte che mette dentro col sinistro.

20' AUSTRALIA VICINO AL 2-0: Altro pericolo per la Francia. Theo perde palla sulla tre quarti, Duke si gira e tenta il tiro, di un nulla a lato.

26' RABIOT PAREGGIA DI TESTA: Cross dalla destra di Hernandez, lo juventino stacca alla grande e da centro area di testa la mette dentro.

32' GIROUD RIBALTA IL MATCH: Francia che ribalta la partita in 6 minuti! Australia in crisi nera, Rabiot recupera palla sulla tre quarti, entra in area e la mette in mezzo per Giroud che a porta vuota segna.

42' GRIEZMANN VICINO AL 3-1: Mbappé in area prova a saltare un uomo ma non riesce, così mette un grande tacco per Griezmann che col sinistro dal limite prova il tiro, di un nulla sul fondo.

44' ERRORACCIO DI MBAPPE': Palla lunga per Griezmann, il giocatore dell'Atletico mette con l'esterno sinistro il pallone per Mbappé che da due passi la spara alto.

66' BEHICH SALVA SULLA LINEA: Ancora Theo dalla fascia mette dietro in area per Griezmann che tira col sinistro. Portiere battuto ma in scivolata Behich salva.

67' MBAPPE' SEGNA IL 3-1: Cross dalla destra di Dembelé per la testa di Kylian che colpisce il palo interno ed entra.

69' GIROUD SU CROSS DI MBAPPE': Quarto gol dei transalpini con l'attaccante del Milan che incorna un bel cross di Mbappé,

89' RYAN SALVA SU KONATE: Gran colpo di testa da corner del neo entrato, bravissimo il portiere in tuffo a respingere sulla linea di porta.

Il migliore

Olivier GIROUD - Quattro anni fa vinse un mondiale senza segnare e senza nemmeno tirare in porta. Stavolta ci mette mezz'ora per trovare la prima rete, poi raddoppia e va vicino alla tripletta con una splendida rovesciata.

Il peggiore

Nathaniel ATKINSON - Sempre in ritardo su Mbappé, incredibile il suo errore in occasione del secondo gol della Francia, che permette agli avversari di rilassarsi e, successivamente, di dilagare.

Le pagelle

