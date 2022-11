Christopher Nkunku, attaccante 25enne del Red Bull Lipsia, costretto ad alzare bandiera bianca e rinunciare al sogno che ogni calciatore nutre da bambino, per una distorsione al ginocchio maturata in allenamento dopo un contrasto di gioco con Camavinga. A poco meno di una settimana dal match inaugurale contro l’Australia, la Francia perde un’altra pedina per un infortunio. Dopo i forfait di due leader della vecchia guardia come Pogba Kanté e quello più recente del difensore del PSG, Kimpembé : il ct Didier Deschamps nella serata di oggi si è visto costretto a rinunciare a, attaccante 25enne del Red Bull Lipsia, costretto ad alzare bandiera bianca e rinunciare al sogno che ogni calciatore nutre da bambino, per una distorsione al ginocchio maturata in allenamento dopo un contrasto di gioco con Camavinga.

Top scorer della Bundesliga con 12 reti, Nkunku non partiva titolare nelle gerarchie di Deschamps ma insieme a Griezmann rappresentava uno dei rincalzi di lusso dalla panchina per provare a ribaltare le partite bloccate e dare manforte alla coppia di attaccanti titolarissimi composta da Mbappé e Benzema. Al suo posto Deschamps dovrebbe chiamare – anche se non è ancora ufficiale - Randal Kolo Muani, 23enne attaccante dell’Eintracht Francoforte.

