Il CT tedesco Hansi-Dieter Flick ha comunicato i 26 convocati dellaper i Mondiali di Qatar , in programma dal 20 novembre al 19 dicembre. Tra i giocatori che proveranno a portare alla Mannschaft il quinto titolo iridato, non ci sarà l''italiano"(nessun giocatore selezionato dalla nostra Serie A) e nemmeno Mats Hummels e l'infortunato Marco Reus. Presente il 17enne del Borussia Dortmund, così come l'uomo che ha deciso la finale del 2014 contro l'Argentina,. I tedeschi sono inseriti nel Gruppo E con Spagna, Giappone e Costa Rica.