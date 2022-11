Avvio di Mondiale da incubo per la. Al netto di tutta la querelle riguardante la fascia di capitano con la scritta “One Love” che Neuer non ha potuto indossare, la Nazionale guidata daha perso clamorosamente 2-1 col Giappone . Clamorosamente perché dopo un netto dominio durato 60 minuti, i tedeschi non hanno saputo capitalizzare e hanno visto la rimonta degli avversari che hanno colpito con gli eroici Doan e Asano . Ora la Germania non può più sbagliare e, nel caso dovesse arrivare un'altra sconfitta, potrebbe risultare fatale alla Nazionale Campione del mondo nel 2014. Sì perché alla prossima ci sarà la Spagna che ha invece debuttato con un convincente 7-0 alla Costa Rica . E, ça va sans dire, le Furie Rosse giocheranno a vincere per conquistare subito il pass per gli ottavi. La Germania deve fare di tutto per evitare la disfatta: sarebbe ilin cui i tedeschi vanno fuori dagli ottavi.