Il Giappone stupisce ancora: non solo sul campo, dove è riuscito a prevalere contro la quotatissima Germania grazie a un gol di Takuma Asano dopo una splendida rimonta (2-1 ), ma anche e soprattutto per quello che fa fuori dal campo, in questo caso negli spogliatoi. Certamente i calciatori del ctavranno festeggiato a dovere tra di loro, ma al momento di lasciare gli spogliatoi - come si vede dalle immagini pubblicate dalla FIFA sul proprio profilo ufficiale - hanno lasciato tutto molto pulito, tanto da togliere il lavoro agli addetti alle pulizie.

"Dopo una storica vittoria contro la Germania nalla quarta giornata della Coppa del Mondo, i tifosi giapponesi hanno ripulito i rifiuti nello stadio, mentre i giocatori hanno lasciato così lo spogliatoio del Khalifa International Stadium. Immacolato. Domo Arigato"

Non solo: se guardate bene nella foto vi accorgerete anche di un misterioso biglietto, scritto rigorosamente in ideogrammi giapponesi, con tanto di origami al seguito: "Molte Grazie", è il semplice testo lasciato da giocatori e staff. Davvero un bellissimo gesto.

Eppure non dovremmo stupirci di questi gesti da parte del popolo giapponese, che già in un'altra occasione, solo pochi giorni fa era stato protagonista in positivo. Al termine della partita inaugurale dalla Coppa del Mondo di Qatar 2022, tra Qatar ed Ecuador, alcuni tifosi giapponesi hanno ripulito dai rifiuti il settore in cui erano seduti allo stadio Al-Bayt di Doha. Il momento - postato sui canali social del content creator Omar Farooq - è diventato presto virale. "I giapponesi non lasciano mai la spazzatura, rispettiamo il posto in cui siamo", la risposta laconica di una tifosa nipponica. Non si deve aggiungere altro.