Spesso e volentieri attaccato in patria, a volte poco incisivo, altre decisivo. Tra i tanti alti e bassi diin carriera, non si può di certo discutere l'impegno profuso in Nazionale. È vero che laha vinto un Mondiale senza neanche un gol del suo bomber, è vero che Giroud non si può paragonare - tecnicamente - a giocatori come Platini o Henry ma, da oggi, l'attaccante del Milan è il miglior marcatore della Nazionale francese. Con la sua doppietta all'Australia , infatti, sale a quota 51 reti (in 115 presenze) nella Nazionale maggiore, raggiungendo un mostro sacro come(51 reti in 123 presenze). Un buon modo per debuttare in questo Mondiale, considerando che il classe '86 è chiamato a sobbarcarsi il peso dell'attacco dopo l'assenza forzata di, costretto a lasciare il Qatar per infortunio