Entro il 13 novembre bisogna consegnare le liste dei convocati per Qatar 2022 e, con qualche giorno d'anticipo, il ctha svelato la lista definitiva per il. Inon vincono un Mondiale dal 2002, l'edizione di Giappone e Corea del Sud, vinta in finale contro la Germania con doppietta di. Da allora solo delusioni per il Brasile che spera di rialzarsi e, proprio in Qatar, arriva con una super formazione che viene considerata da tutti come una delle super favorite, insieme all'Argentina, per la conquista della Coppa. Tra i convocati c'è anche il 39enneche, trovato una squadra in Messico, i Pumas UNAM, è riuscito a conquistare l'ultimo pass della carriera. Dani Alves che ha vinto tutto, è il giocatore con più trofei conquistati nella storia del calcio, ma gli manca proprio il Mondiale. E dire che con il Brasile ha vinto un'Olimpiade , 2 Copa América e 2 Confederations Cup.