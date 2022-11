Inghilterra, Olanda, che Argentina e Francia, due serie pretendenti alla vittoria finale. La Selección è attesa alla prima partita mattutina di Qatar 2022, sfidando alle ore 11.00 l'Arabia Saudita. Un debutto, sulla carta, piuttosto morbido, così come quello della Francia campione in carica che, nella partita delle ore 20.00, sfiderà l'Australia. Nel mezzo, altre due partite: Danimarca-Tunisia alle ore 14.00 e Messico-Polonia, che potrete commentare insieme a noi sul Mondiale360!

Dopo l'esordio di straripante con l'Iran , e, che ha faticato non poco contro il Senegal , domani sarà il turno del debutto per, due serie pretendenti alla vittoria finale. Laè attesa alla prima partita mattutina di Qatar 2022, sfidando alle ore 11.00. Un debutto, sulla carta, piuttosto morbido, così come quello della Francia campione in carica che, nella partita delle ore 20.00, sfiderà l'. Nel mezzo, altre due partite:alle ore 14.00 e, che potrete commentare insieme a noi sul canale Twitch di Eurosport . Scopriamo quali sono i pronostici di

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

ARGENTINA-ARABAIA SAUDITA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Esordio per l'albiceleste e prima partita della sfida dei pronostici del canale Twitch di Eurosport. Concordi host e opinionisti: l'Argentina debutterà con una vittoria a Qatar 2022. Più difficile da pronostica invece la presenza in campo di Lionel Messi: ci sarà per la gara d'esordio?

DANIMARCA-TUNISIA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Nessun dubbio anche riguardo la sfida delle ore 14.00. Segno "1" per entrambi gli sfidanti. Dopo l'ultimo Europeo concluso in semifinale, la Danimarca di Christian Eriksen è intenzionata a stupire nuovamente e non la Tunisia come prima sfidante a Qatar 2022 non desta particolare apprensione

MESSICO-POLONIA: Pisaneschi X, Turcato-Erba 1

I giochi si fanno interessanti nella partita delle 17.00. Impegno da non sottovalutare per Robert Lewandowski e compagni: il Messico è sempre un avversario ostico ai gironi. Chiedete pure alla Germania che, quattro anni fa in Russia da campione in carica, perse proprio all'esordio contro i messicani. Autore della rete di quell'1-0 che fu: Hirving Lozano.

FRANCIA-AUSTRALIA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Pronostici che tornano ad essere concordi nella sfida che chiuderà il terzo giorno di gare in Qatar. Francia vittoriosa all'esordio contro l'Australia, ma non senza difficoltà. Potrebbe essere una partita semplice solo in apparenza. I francesi campioni in carica non vogliono fare brutta figura ma attenzione anche qua alla storia recente dei Mondiali. Nelle ultime 3 edizioni infatti, la squadra vincitrice 4 anni prima non ha mai vinto al debutto (Italia-Paraguay 1-1 nel 2010, Spagna-Olanda 1-5 nel 2014 e Germania-Messico 0-1 nel 2018).

MONDIALI360

"Mondiali360". L'offerta di Eurosport su Twitch continua: dopo avervi allietato le giornate seguendo con voi tutte le tappe del Giro d'Italia 2022, la lunga estate del calciomercato e i primi tre mesi di campionato e Coppe Europee siamo pronti ad accompagnarvi anche per il Mondiale. Cliccando su questo link potrete interagire con i nostri esperti, che parleranno delle ultime news e ogni giorno per tutta la durata della rassegna Qatar 2022 commenteranno LIVE una partita e vi illustreranno numeri e curiosità sui calciatori, le nazionali e le tematiche più dibattute, all'interno del nostro format "Calcio360" che, per l'occasione, è stato ribattezzato

