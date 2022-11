Tunisia e Messico hanno messo tutti sull'attenti. A Qatar 2022, le partite che possono apparire semplici sulla carta rischiano invece di nascondere diverse insidie. La gara mattutina delle ore 11.00 vede di fronte i vice campioni del mondo della Croazia e il Marocco, squadra ostica e non semplice da affrontare. Meno impegnativi appaiono gli esordi di Germania e Spagna, impegnate rispettivamente alle ore 14.00 contro il Giappone e alle ore 17.00 contro il Costa Rica, partita che potrete commentare insieme a noi sul Belgio-Canada. Scopriamo quali sono i pronostici di Mondiale360!

L'esordio shock dell'Argentina contro l'Arabia Saudita e i pareggi di Danimarca Polonia , squadre ben più quotate rispetto ahanno messo tutti sull'attenti. A Qatar 2022, le partite che possono apparire semplici sulla carta rischiano invece di nascondere diverse insidie. La gara mattutina delle ore 11.00 vede di fronte i vice campioni del mondo dellae il, squadra ostica e non semplice da affrontare. Meno impegnativi appaiono gli esordi di, impegnate rispettivamente alle ore 14.00 contro ile alle ore 17.00 contro il, partita che potrete commentare insieme a noi sul canale Twitch di Eurosport . Chiude il programma di mercoledì 23 novembre,. Scopriamo quali sono i pronostici di

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Mondiali, programma 23 novembre: debuttano Germania e Spagna 6 ORE FA

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

MAROCCO-CROAZIA: Pisaneschi X, Turcato-Erba 1

Prima partita del giorno e subito gli sfidanti si dividono. Entrambi però, non vedono la Croazia vincente contro il Marocco. I Leoni dell'Atlante guidati da Hoalid Regragui in panchina e da Ziyech e Hakimi in campo potrebbero sorprendere i vice campioni in carica.

GERMANIA-GIAPPONE: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Nessun dubbio riguardo la sfida delle ore 14.00. Segno "1" per entrambi gli sfidanti. Nonostante Hans-Dieter Flick ha giocatori più che validi in grado di ricoprire il ruolo di attaccante della Mannschaft. Il Giappone spaventa poco ma attenzione a due elementi: Daichi Kamada e il classe 2001 Takefusa Kubo. Nessun dubbio riguardo la sfida delle ore 14.00. Segno "1" per entrambi gli sfidanti. Nonostante l'assenza di Leroy Sané per infortunio, la Germania diha giocatori più che validi in grado di ricoprire il ruolo di attaccante dellaIl Giappone spaventa poco ma attenzione a due elementi:e il classe 2001

SPAGNA-COSTA RICA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Stesso segno anche per la partita delle 17.00 che vedrà l'esordio in Qatara della Spagna di Luis Enrique. Il Costa Rica appare ben poca cosa rispetto alle Furie Rosse. Ma di sorprese, in appena tre giorni di gare in Qatar, ce ne sono già state...

BELGIO-CANADA: Pisaneschi X, Turcato-Erba X

La giornata si chiude con l'esordio del Belgio di Kevin De Bruyne, che però appare meno forte rispetto alla nazionale che si è presa il 3° posto in Russia quattro anni fa. Come è noto, Diavoli Rossi di Roberto Martinez. Il Canada, che torna ai Mondiali dopo 36 anni dall'ultima volta in Messico, potrebbe strappare un punto che sarebbe storico essendo il primo in assoluto in un mondiale. La giornata si chiude con l'esordio del Belgio di, che però appare meno forte rispetto alla nazionale che si è presa il 3° posto in Russia quattro anni fa. Come è noto, mancherà Romelu Lukaku , e dunque un giocatore importante per idi. Il Canada, che torna ai Mondiali dopo 36 anni dall'ultima volta in Messico, potrebbe strappare un punto che sarebbe storico essendo il primo in assoluto in un mondiale.

MONDIALI360

"Mondiali360". L'offerta di Eurosport su Twitch continua: dopo avervi allietato le giornate seguendo con voi tutte le tappe del Giro d'Italia 2022, la lunga estate del calciomercato e i primi tre mesi di campionato e Coppe Europee siamo pronti ad accompagnarvi anche per il Mondiale. Cliccando su questo link potrete interagire con i nostri esperti, che parleranno delle ultime news e ogni giorno per tutta la durata della rassegna Qatar 2022 commenteranno LIVE una partita e vi illustreranno numeri e curiosità sui calciatori, le nazionali e le tematiche più dibattute, all'interno del nostro format "Calcio360" che, per l'occasione, è stato ribattezzato

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali 🗣 Calcio360, speciale Mondiali: ogni giorno su Twitch, parlane con noi! IERI ALLE 10:49