Scopriamo quali sono i pronostici di Mondiale360!

Nella quarta giornata di partite in Qatar, un'altra big ha perso una partita inattesa. Si tratta della sconfitta per 2-1 dal Giappone . Un altro risultato sorprendente, dopo l'esordio shock dell'Argentina contro l'Arabia Saudita . Giovedì 24 novembre tocca aldi Neymar e compagni debuttare contro un avversario per niente semplice come la. Esordio mondiale anche per ildicontro il, partita che potrete commentare insieme a noi sul canale Twitch di Eurosport . Completano il quadro delle partite,alle ore 11.00 ealle 14.00. Scopriamo quali sono i pronostici di

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

SVIZZERA-CAMERUN: Pisaneschi 2, Turcato-Erba x

Prima partita del giorno e subito gli sfidanti si dividono. Entrambi però, non vedono la Svizzera di Murat Yakin vincente contro il Camerun. I Leoni Indomabili guidati in attacco da Eric Maxime Choupo-Moting potrebbero regalare i primi tre punti ad una squadra africana nel torneo.

BRASILE-SERBIA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Sfida affascinante che schiuderà la prima giornata dei gironi di Qatar 2022. Il Brasile si presenta al mondiale con quella che, sulla carta, è una delle migliori difese del torneo e con un attacco tutto estro e fantasia. Non da meno la Serbia, che però potrebbe fare a meno di uno dei volti noti della nostra Serie A: Filip Kostic, alle prese con un fastidio muscolare.

URUGUAY-COREA DEL SUD: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 2

Sfida difficile da pronostica alle ore 14.00. Uruguay sulla carta favorito ma le squadre asiatiche finora hanno sorpreso, tranne il Qatar che, se lo ha fatto, è stato in negativo all'esordio. Le vittorie inattese di Arabia Saudita e Giappone contro Argentina e Germania sono più di un campanello d'allarme per la Celeste di Darwin Nunez chiamata a non sottovalutare la Corea del Sud. Ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Heung-Min Son.

PORTOGALLO-GHANA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Entrambi gli sfidanti sono concordi: il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafael Leao non steccherà l'esordio contro il Ghana, anche se le squadre africane sono sempre difficili da affrontare. Curiosità intorno al comportamento della squadra: i lusitani riconosceranno (ancora) l'innegabile leadership, sia in campo che fuori, di CR7?

MONDIALI360

"Mondiali360". L'offerta di Eurosport su Twitch continua: dopo avervi allietato le giornate seguendo con voi tutte le tappe del Giro d'Italia 2022, la lunga estate del calciomercato e i primi tre mesi di campionato e Coppe Europee siamo pronti ad accompagnarvi anche per il Mondiale. Cliccando su questo link potrete interagire con i nostri esperti, che parleranno delle ultime news e ogni giorno per tutta la durata della rassegna Qatar 2022 commenteranno LIVE una partita e vi illustreranno numeri e curiosità sui calciatori, le nazionali e le tematiche più dibattute, all'interno del nostro format "Calcio360" che, per l'occasione, è stato ribattezzato

