Ormai non è più una novità ma deve continuare a far notizia. Al termine della partita inaugurale dalla Coppa del Mondo di Qatar 2022, tra Qatar ed Ecuador, dei tifosi giapponesi hanno ripulito dai rifiuti il settore in cui erano seduti allo stadio Al-Bayt di Doha.

Il momento è stato postato sui canali social del content creator Omar Farooq che ha chiesto a questi spettatori perché stessero pulendo i rifiuti di altri: "I giapponesi non lasciano mai la spazzatura, rispettiamo il posto in cui siamo" ha risposto una donna giapponese.

Non è la prima volta che assistiamo a questo tipo di gesto da parte della popolazione nipponica, sia ai Mondiali di calcio che in altre competizioni sportive. Già nel 2018, al termine di Giappone-Colombia, si resero protagonisti dello stesso meraviglioso episodio. Come in Qatar, i tifosi giapponesi erano dotati di grandi sacchi per la spazzatura dove raccogliere i rifiuti accumulati durante la partita. Molto bello è anche il modo in cui si sono occupati delle bandierine del Qatar che hanno trovato per terra o sui seggiolini, decidendo di non buttarle e portarle con loro in segno di rispetto per il Paese che li sta ospitando.

