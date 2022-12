Calcio

Mondiali 2022 - Il Brasile "banchetta" con la Corea: tutta la gioia dei tifosi verdeoro per le strade

Tutto facile per il Brasile di Neymar e Vinicius contro la Corea del Sud nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale qatariota: ecco la gioia dei tifosi brasiliani che assistevano alla partita per strada. Il clima è naturalmente di festa completa.

00:00:59, un' ora fa