Una curiosa storia ci raggiunge dall'Inghilterra: un'azienda con sede nel Dorset ha fatto stampare 18mila magliette con la scritta "Inghilterra, vincitori della Coppa del mondo 2022. It's finally Home" poco prima dei quarti di finale della rassegna Mondiale in Qatar. Un investimento, quello operato dalla Wholesale Clearance UK, ad alto rischio e che infatti non ha ripagato le tasche del titolare dell'impresa. La Nazionale di Gareth Southgate infatti è uscita dalla competizione ai quarti di finale, incassando un 2-1 dalla Francia. Ora però, le t-shirt sono rimaste nel magazzino dell'azienda e rischiano di rimanere invendute.

Un contraccolpo economico importante per l'azienda. L'amministratore delagato Karl Baxter, che dopo aver visto giocare bene la Nazionale dei Tre Leoni nella fase a gironi si era convinto che sarebbero arrivati fino in fondo, aveva intenzione di vendere le magliette a 30 sterline l'una. Un fervore patriotico che la Wholesale Clearance UK pagherà a caro prezzo.

L'appello dell'azienda: "L'Inghilterra è ancora vincente ai nostri occhi"

Col magazzino pieno di magliette anacronistiche, a Baxter non resta che lanciare un appello disperato: "Sono dispiaciuto dal fatto che l'Inghilterra sia stata eliminata perché sono rimasto colpito dalla prestazione della squadra in Qatar ed ero sicuro che avremmo vinto il torneo. Quando un fornitore mi ha contattato per vendere le magliette non sono riuscito a dire no. Ora, però, mi sono rimaste 18 mila magliette e non so cosa farne. Vorrei fare appello ai tifosi inglesi affinché ne acquistino una, per conservarla come pezzo di storia e come promemoria di come la nostra squadra abbia giocato bene in Qatar".

Sul sito dell'azienda è ancora possibile acquistare le magliette, ma a una modica cifra di 10 sterline l'una. Il pitch iniziale e ancora leggibile sul sito, scritto quando l'Inghilterra era ancora in lotta per le semifinali, recita: "Una volta che avremo affrontato i francesi sabato 10, non ci sarà modo di fermare il colosso inglese... o almeno questo è quello che pensiamo! Siamo così sicuri che l'Inghilterra vincerà la Coppa questa volta, stiamo pre-rilasciando le nostre esclusive magliette dei vincitori".

Dopo la sconfitta con i transalpini però, l'azienda ha aggiunto al testo: "Beh... non è andata secondo i piani! Grazie ad alcune discutibili decisioni, i sogni di coppa dell'Inghilterra sono finiti fino al prossimo torneo. Abbiamo ridotto il prezzo di questi articoli unici perché sicuramente non ne avremo più! Quindi indossalo con orgoglio, aggiungilo alla tua collezione, usalo per pulire i vetri...non so. L'Inghilterra è ancora vincente ai nostri occhi".

