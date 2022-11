The wait is (almost) over. L'attesa per i Mondiali di Qatar (20 novembre-20 dicembre) è quasi terminata, mentre non bisogna più aspettare per conoscere i nomi dei 26 giocatori che difenderanno i colori dell'Inghilterra all'imminente rassegna iridata. Il CT Gareth Southgate, come da indiscrezioni degli ultimi giorni, non ha selezionato i tre "italiani" Tammy Abraham, Chris Smalling e Fikayo Tomori. La Nazionale inglese è inserita nel Gruppo B insieme a Stati Uniti, Iran e Galles.

Tutti i convocati

Portieri: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale

Difensori: Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White.

Centrocampisti: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice.

Attaccanti: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson.

