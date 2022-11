Inghilterra-Iran, match del gruppo B andato in scena al Khalifa International Stadium di Doha, è terminato sul punteggio di 6-2 . Una partita a senso unico, stradominata dalla nazionale del ct Southgate: doppietta di Saka e reti di Bellingham, Sterling, Rashford e Grealish, mentre Harry Kane contribuisce alla goleada con due assist ma senza segnare; per la formazione di Queiroz i gol della bandiera di Mehdi Taremi nel secondo tempo, di cui uno su rigore allo scadere. Di seguito i voti ai protagonisti dell'incontro, per capire meglio l'andamento del match.

Le pagelle dell'Inghilterra

Jordan PICKFORD 6 – Si fa trovare sorpreso sul primo gol di Taremi, ma il calo di concentrazione è normale quando sei avanti di quattro lunghezze. Rimedia con una gran parata su Azmoun nel recupero.

Kleran TRIPPIER 6,5 – Tra i più pimpanti sin dal primo minuto. Mette lo zampino battendo il calcio d'angolo che porta al gol del raddoppio. Sostanzialmente bene nei calci piazzati.

John STONES 5,5 – L'unico bocciato nell'inghilterra, reo di aver regalato un rigore - forse troppo indulgente - a match ormai terminato. Una delle poche macchie dell'esordio dei Tre Leoni.

Harry MAGUIRE 6 – Un altro giocatore rispetto a quello deriso dall'opinione pubblica nell'ultimo anno. Va vicino a procurarsi un rigore e colpisce una traversa. Poi anche lui è partecipe del calo fisiologico nella ripresa e ha qualche colpa sul momentaneo 4-1, facendosi anche male. Sarebbe interessante rivederlo in campo, sperando in un infortunio di entità lieve.

Il difensore inglese Harry Maguire esce dal campo per l'infortunio, Inghilterra-Iran, Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Dal 70' Eric DIER s.v. - Non giudicabile, sostituisce il dolorante Maguire a vittoria già incamerata.

Luke SHAW 7 – Dai suoi piedi parte la goleada dell'Inghilterra, dato che è autore dell'assist dell'1-0. Fondamentale per sbloccare una squadra fino a quel momento remissiva.

Declan RICE 6,5 – Prestazione forse poco appariscente, ma di sostanza in fase di impostazione. Con il compagno di reparto Bellingham sa variare bene il gioco, se continua così può dare fastidio anche ad avversarie di maggior peso.

Jude BELLINGHAM 7,5 – Debutto ai Mondiali da protagonista: apre le marcature, padroneggia il centrocampo, ha una visione del gioco e senso della posizione impressionanti. Presenta la candidatura di rivelazione del torneo. Vale la pena ricordarlo, questo giocatore è un classe 2003.

Bukayo SAKA 8,5 – Settanta minuti di perfezione. Sempre al posto giusto, realizza una doppietta di gran classe che dà molta tranquillità al ct lì davanti. I tifosi inglesi non lo ricorderanno più come "quello che ha sbagliato il rigore nella finale degli Europei". Anche per lui esordio da incorniciare: classe 2001, è il più giovane ad andare in marcatura multipla in Coppa del Mondo dal 1966.

Dal 70' Marcus RASHFORD 7,5 - Pronti via, primo pallone tra i piedi insaccato in rete. Il tutto in meno di un minuto. Non è record, ma dimostra di essere entrato con l'appiglio giusto. La profondità dell'attacco potrebbe diventare un punto di forza della formazione di Southgate.

Mason MOUNT 7,5 – Schierato alle spalle di Kane, esprime al meglio le sue qualità. Un test facile, ma superato a pieni voti, sicuramente verrà confermato nel prossimo impegno.

Dal 70' Phil FODEN 6 - Il meno in mostra tra i subentrati in attacco. Ma visto il risultato, ci può stare. Di certo avrà altre occasioni.

Raheem STERLING 7,5 – Altra mina vagante del match, realizza un gol meraviglioso di esterno al volo in corsa.

Dal 70' Jack GREALISH 6,5 - Appoggia in rete un pallone che non poteva finire fuori.

Harry KANE 7 – Capocannoniere della scorsa edizione, potrebbe far storcere il naso non vederlo nel tabellino dei marcatori in nessuna delle sei reti segnate. Tuttavia regala tanti palloni buoni ai compagni, trasformandone due in assist. L'intesa con Sterling è una delle chiavi dell'incontro.

Dal 76' Callum WILSON 6,5 - Si fa notare per il movimento che porta al sesto gol firmato Inghilterra. Entrato in area libero, poteva sfidare il portiere e provarci, invece regala l'assist a Grealish. Altruista.

CT Gareth SOUTHGATE 7 – L'avversario era decisamente inferiore e sicuramente non si può parlare già di Inghilterra da Mondiale. Però manda un chiaro segnale alle altre big. Tempo mezz'ora e i meccanismi dell'attacco sono già oliati alla perfezione. Ma se la difesa sarà un punto di forza come agli Europei - lo scopriremo più avanti - questa nazionale può fare tanta strada.

L'abbraccio di gruppo dei giocatori dell'Inghilterra dopo il primo gol segnato ai Mondiali in Qatar 2022, Inghilterra-Iran Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Iran

Alireza BEIRANVAND s.v. – Vittima sfortunata di un duro scontro al volto con il compagno di squadra. Prova a fare l'eroe, ma dopo una decina di minuti il fisico gli dice di no. Meglio per lui, evita la goleada e può ancora vantare una porta immaccolata.

Dal 20’ Seyed Hossein HOSSEINI 5 – Va bene che ha poche colpe sui gol subiti, dato che la difesa fa acqua da tutti i pori. Però non copre nemmeno la porta. Una sola facile parata su sette conclusioni nello specchio è davvero poco.

Il portiere dell'Iran Alireza Beiranvand a terra dopo lo scontro con un compagno di squadra nel match contro l'Inghilterra Credit Foto Getty Images

Sadegh MOHARRAMI 5 – Bruciato da Sterling per il tris inglese. Eloquente il dato degli undici palloni persi. Mette un brivido sulla schiena degli inglesi solo a fine primo tempo, quando Maguire intercetta così così un suo traversone.

Roozbeh CHESHMI 4,5 – Lascia sguarnita l'area di rigore, fattore determinante in negativo sui primi due gol subiti.

Dal 46' Hossein KANAANI 5,5 - Entra all'intervallo con l'aspettativa di dare qualche sicurezza in più dietro, ma fallisce lo scopo.

Majid HOSSEINI 5 – Non tanto meglio dei vicini di banco.

Morteza POURALIGANJI 5 – Stesso discorso dei compagni di reparto, con l'attenuante di aver chiuso lo specchio più volte, ma al tempo stesso l'aggravante di farsi trovare in ritardo in almeno un paio di azioni che portano al gol.

Milan MOHAMMADI 5 – Confronto senza storia su quella fascia.

Dal 63' Mehdi TORABI 6 - Meglio del giocatore che va a sostituire, anche se entra quando gli avversari hanno abbassato da tempo la guardia.

Ehsan HAJI SAFI 5 – Invisibile per tutto il match.

Ali KARIMI 5 – Pesano sulla sua prestazione due gravi errori. Perdere la marcatura di Saka sull'1-0 e la palla persa da cui parte il gol del 3-0.

Dal 46' Saeid EZATOLAHI 6 - Uno dei pochissimi capaci di "vedere" gli attaccanti, prima Taremi e poi Azmoun. Da capire perché non sia partito titolare.

Ahman NOUROLLAHI 5 – Tra i primi a cercare di scuotere i compagni, ma lo fa con una conclusione pessima da una distanza che non ci crede neanche lui.

Dal 77' Sardar AZMOUN 6,5 - Motivatissimo, soltanto una prodezza di Pickford e la traversa gli negano la gioia del gol. Meno misteriosa la sua assenza dal primo minuto: ha rischiato di non venire convocato per le sue posizioni politiche.

Alireza JAHANBKHSH 4 – Mai, ma proprio mai, in partita. Si trova ai piedi la prima vera palla gol del Team Melli, la regala alla tribuna.

Dal 46' Ali GHOLIZADEH 6 - Ricama la sufficienza con l'assist per il primo gol di Taremi. Bravo a sorprendere la difesa avversaria.

Mehdi TAREMI 6,5 – Smarrito nel primo tempo, nella ripresa cerca di salvare l'onore con una doppietta. Sicuramente l'Iran un bomber ce l'ha, ed è proprio l'attaccante del Porto.

Mehdi Taremi, Bukayo Saka, Inghilterra-Iran, Getty Images Credit Foto Getty Images

CT Carlos QUEIROZ 5 – Preoccupano gli evidenti limiti in difesa, quattro anni fa il punto forte della stessa nazionale che aveva accarezzato il sogno ottavi. Una batosta che può fare più male di quanto si immagini.

