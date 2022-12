Calcio

Mondiali 2022 - Inghilterra, Sterling torna in Qatar e si allena: la famiglia è al sicuro dopo la rapina

MONDIALI 2022 - L'attaccante dell'Inghilterra, che poco prima del match degli ottavi contro il Senegal era stato costretto a lasciare il Qatar per rientrare in patria e stare vicino alla famiglia vittima di una rapina a mano armata, sarà a disposizione di Southgate per il quarto di finale di sabato contro la Francia.

00:00:32, 33 minuti fa