Carlos Queiroz e un corrispondente di Sky Sport Uk presente alla conferenza stampa in quanto proprio la Nazionale del Golfo Persico terra a battesimo lunedì pomeriggio Il Mondiale non è ancora iniziato ed infuriano le polemiche, sia per tematiche di campo che soprattutto per l’extracampo. Nonostante i moniti della FIFA ai vari protagonisti ad evitare di prendere posizioni su tematiche politiche in queste ore ha destato scalpore il battibecco fra il ct portoghese dell’Iran,e un corrispondente di Sky Sport Uk presente alla conferenza stampa in quanto proprio la Nazionale del Golfo Persico terra a battesimo lunedì pomeriggio l’Inghilterra di Gareth Southgate

L’esponente della tv britannica ha chiesto al ct della Nazionale iraniana: “Ti senti tranquillo in questo Mondiale a rappresentare un paese come l’Iran che reprime i diritti delle donne?”. Queiroz, non ha preso bene la provocatoria domanda, e sarcasticamente, ha risposto per le rime: “Quanto mi paghi per rispondere a una domanda così? Non mettere nella mia bocca parole che non ho detto, ti ho chiesto solo quanto il tuo network mi pagherebbe per rispondere a una domanda del genere? Ok...". Poi prima di abbandonare la sala stampa ha chiosato: "Credo che dovresti iniziare a pensare a ciò che è successo nel tuo paese con l'immigrazione, a come vengono trattati gli immigrati in Inghilterra”.

Un chiaro riferimento alla Brexit, quello di Queiroz che convocando uno dei dei giocatori apertamente critico nei confronti del regime nel proprio Paese, come Azmoun – stella iraniana che si era espressa nelle scorse settimane a favore delle svariate manifestazioni nel Paese scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini – ha mostrato di tollerare tutte le posizioni all’interno dello spogliatoio, ma che appare anche intenzionato a fare tutto il possibile per salvaguardare il proprio gruppo dai discorsi pretestuosi, tendendo il focus e l'attenzione solo sulle dinamiche di calcio.

L'Iran segue lo spirito del gioco e le regole della Fifa. Ognuno ha il diritto di esprimersi o di inginocchiarsi alle partite, ma alcuni sono d'accordo e altri no. In Iran è esattamente la stessa cosa. I giocatori pensano solo al sogno di passare il girone”.

