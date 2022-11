Il cuore di Jack Grealish è veramente grande. Prima di partire per il Mondiale in Qatar l'attaccante del Manchester City ha incontrato Finlay, un giovane tifoso dei citizens di 11 anni affetto da paralisi cerebrale. Qui la promessa dell'esultanza in caso di gol con il balletto scelto dal bambino. Jack Grealish dopo la rete siglata all'Iran ha mantenuto la promessa esultando con la mossa del 'verme' scelta da Finlay. Oggi l'attaccante inglese ha voluto anche videochiamare il piccolo tifoso chiedendoli se avesse visto l'esultanza. L'attaccante del City è sempre stato molto vicino ai ragazzi affetti da questa malattia in quanto anche la sorella minore ne soffre e per questo motivo ha iniziato a vivere la vita con occhi diversi, aiutandoli appena può.

