Francia-Australia 4-1, Olivier Giroud, per cominciare, che con una doppietta ha raggiunto Bleus; o Kylian Mbappé, un gol e le maledizioni dei giardinieri dello Stadio Al-Janoub per quanto ha bruciato l'erba con le sue sgasate; e sicuramente anche Adrien Rabiot, colui che ha dato una scossa alla squadra dopo lo svantaggio iniziale e contribuito con una rete di testa e un recupero+assist alla rimonta dei suoi. Un'altra prova di spessore per il 27enne di Saint-Maurice, ormai sulla cresta dell'onda da qualche tempo a questa parte a prescindere da quale maglietta indossi. partita di debutto dei campioni del mondo in carica a Qatar 2022, ha sicuramente diversi protagonisti:, per cominciare, che con una doppietta ha raggiunto Thierry Henry in cima alla classifica all time dei marcatori con la maglia dei; o Kylian Mbappé, un gol e le maledizioni dei giardinieri dello Stadio Al-Janoub per quanto ha bruciato l'erba con le sue sgasate; e sicuramente anche, colui che ha dato una scossa alla squadra dopo lo svantaggio iniziale e contribuito con una rete di testa e un recupero+assist alla rimonta dei suoi. Un'altra prova di spessore per il 27enne di Saint-Maurice, ormai sulla cresta dell'onda da qualche tempo a questa parte a prescindere da quale maglietta indossi.

Già, perchè Rabiot è stato anche uno dei trascinatori della Juventus nell'ultima felice parentesi di campionato prima della sosta, dove ha contribuito con tre gol e due assist a issare i bianconeri fino al terzo posto in classifica. Ma al di là delle statistiche, di lui stanno impressionando la ritrovata consapevolezza dei propri mezzi e lo strapotere fisico, due doti che, insieme, non si erano mai viste da quando è sbarcato a Torino nell'estate del 2019. Rabiot è stato per lungo tempo uno dei giocatori più criticati a Torino (probabilmente il più bersagliato in assoluto), spesso con buone ragioni. Mollo, svogliato, distratto, incapace di sapere cosa fare con il pallone tra i piedi: queste le accuse più frequenti. Di certo stimolate da uno stipendio tra i più alti della rosa e di un capro espiatorio da trovare in un periodo buio della Vecchia Signora.

Massimiliano Allegri, che l'ha sempre difeso e incitato a tirare fuori tutto il suo potenziale. Anche dopo l'ultima estate, quando il giocatore sembrava in procinto di trasferirsi al Manchester United ma poi rimase in Italia per le eccessive richieste della mamma-procuratore Veronique. Adrien, la stima in sè stesso, non l'ha mai persa e in molti hanno ghignato sarcastici quando lui si è autodefinito un leader. Era la vigilia di Maccabi-Juventus, In quaranta giorni sembra davvero cambiato tutto. Un momento d'oro che ha fatto ricredere molti scettici e che sta facendo rimuginare chi di dovere sul suo futuro, visto che il contratto scade il 30 giugno 2023. E da un addio che sembrava la soluzione più probabile a un tavolo su cui cominciare a intavolare il discorso per il rinnovo il passo sembra essere breve. Soprattutto se la Francia dovesse fare strada in questi Mondiali e Rabiot mantenere questo livello di rendimento. Lui ha sempre avuto la stima dei suoi allenatori. Deschamps gli ha sempre offerto una maglia da titolare in Nazionale. E poi Pirlo e Sarri nello loro fugaci apparizioni in bianconero, ma soprattutto. Anche dopo l'ultima estate, quando il giocatore sembrava in procinto di trasferirsi al Manchester United ma poi rimase in Italia per le eccessive richieste della mamma-procuratore Veronique. Adrien, la stima in sè stesso, non l'ha mai persa e in molti hanno ghignato sarcastici quando lui. Era la vigilia di Maccabi-Juventus, la Caporetto bianconera . Era l'11 ottobre.. Un momento d'oro che ha fatto ricredere molti scettici e che sta facendo rimuginare chi di dovere sul suo futuro, visto che il contratto scade il 30 giugno 2023. E da un addio che sembrava la soluzione più probabile a un tavolo su cui cominciare a intavolare il discorso per il rinnovo il passo sembra essere breve. Soprattutto se la Francia dovesse fare strada in questi Mondiali e Rabiot mantenere questo livello di rendimento.

