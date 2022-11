Calcio

Mondiali 2022 - Koulibaly e compagni al lavoro: il Senegal punta l'Ecuador per andare agli ottavi

MONDIALI - I Campioni d'Africa in carica sono già al lavoro per preparare il match di chiusura del girone A contro l'Ecuador. La vittoria contro il Qatar ha permesso al Senegal di rientrare in corsa per il passaggio agli ottavi, con la squadra di Cissé che si trova a -1 dall'Olanda e dall'Ecuador.

00:01:37, un' ora fa