Calcio

Mondiali 2022 - L'Argentina si prepara per i quarti di finale contro l'Olanda, Messi si allena con i compagni

MONDIALI 2022 - Alle ore 20 di venerdì 9 dicembre al Lusail Iconic Stadium andrà in scena un match che in passato ha fatto la storia della Coppa del Mondo. Olanda-Argentina è infatti il remake della finale 1978 e non solo. L'Albiceleste si affida al più forte di tutti, Lionel Messi, che insegue Batistuta come miglior goleador per i sudamericani nella competizione. Il numero 10 si allena in gruppo.

00:01:30, 29 minuti fa