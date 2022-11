Calcio

Mondiali 2022 - L'Uruguay arriva in Qatar: tanti sorrisi per Cavani e compagni

MONDIALI - Anche l'Uruguay è arrivato in Qatar. La squadra di Diego Alonso comincerà il suo Mondiale il 24 novembre contro la Corea del Sud. C'è grande emozione per la Celeste, con molti sorrisi per i vari Cavani, Suarez e Valverde che si sfidano nel torello.

00:01:57, 33 minuti fa