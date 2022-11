Calcio

Mondiali 2022 - La Corea del Sud ci crede ancora: l'allenamento in vista del Portogallo

MONDIALI - La Corea del Sud lavora in vista dell'ultima sfida del girone in cui incontrerà il Portogallo. Una partita da dentro o fuori, ormai, per la squadra di Son e compagni a cui potrebbe anche non bastare la vittoria per passare il turno.

00:01:22, un' ora fa