hanno abbandonato la scelta di indossare, con il loro capitano, una Belgio, infatti, aveva nella sua maglia 'da trasferta' stampata la scritta Love sul colletto della stessa divisa. La FIFA si è opposta anche in questo caso. Continua ad esserci un braccio di ferro tra alcune delle Federazioni impegnate ai Mondiali 2022 e la FIFA. Se è vero che Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Germania e Olanda, con il loro capitano, una fascia antidiscriminatoria con la scritta One Love , a tutela dei diritti delle categoria LGBTQ+, altre squadre erano pronte ad usare un escamotage per far sentire la propria vicinanza in questa battaglia. Il, infatti, aveva nella sua maglia 'da trasferta' stampata la scrittasul colletto della stessa divisa. Laanche in questo caso.

Ad

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

A rivelarlo è stato ESPN citando fonti interne alla Nazionale belga. Anzi, è stato aggiunto che da parte della FIFA non c'è stata nessuna apertura ad un possibile negoziato. Anche in questo caso c'è stata un'opposizione ferma, obbligando il Belgio a rimuovere ogni tipo di etichetta con la scritta Love. Ad oggi, però, la Federazione belga non ha specificato se accetterà o meno “l'invito”, per così dire, della FIFA.

La maglia del Belgio, con questa etichetta, è in vendita già da diversi mesi ed ha riscontrato un grande successo tra i tifosi. Una scelta, se vogliamo, anche commerciale dopo la parttnership avviata con Tomorrowland, il famoso festival di musica dance elettronica che si tiene a Boom, nelle Fiandre, riconosciuto come uno dei festival più conosciuti al mondo e da sempre in prima fila per la battaglia e il riconoscimento dei diritti alla categoria LGBTQ+. Nel caso in cui il Belgio dovesse davvero acconsentire all'imposizione della FIFA dovrà farsi inviare un nuovo lotto di maglie “da trasferta” dall'Adidas in Qatar.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58