Calcio

Mondiali 2022 - La Francia riparte senza Benzema: primo allenamento senza il Pallone d'oro

MONDIALI - La Francia sta provando ad assorbire la perdita di Karim Benzema che non sarà presente al Mondiale con i transalpini. Un'assenza importante per la Nazionale di Deschamps che non potrà così schierare il Pallone d'oro in carica.

00:01:50, 27 minuti fa