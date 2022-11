Calcio

Mondiali 2022 - La Germania si prepara al Giappone: c'è anche Neuer con Gnabry e Müller

MONDIALI - Primi allenamenti a Doha per la Mannschaft. A guidare la seduta pomeridiana c'è proprio il portiere e capitano Neuer di ritorno dopo il periodo di stop causa tumore della pelle che per poco non gli faceva perdere l'appuntamento col Mondiale.

00:01:30, 20 minuti fa