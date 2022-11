Improvvisamente piccola e protagonista di una impronosticabile disfatta: e complica moltissimo il suo percorso nel Mondiale. Il gol in apertura di Messi è rimontato dai due schiaffi a inizio ripresa di Al Shehri e Al Dawsari, che infliggono all'Albiceleste un pesantissimo ko dopo 36 partite consecutive senza sconfitte. Di seguito le pagelle, per disegnare un quadro completo dell'andamento della gara. l'Argentina cade 2-1 con l'Arabia Saudita e complica moltissimo il suo percorso nel Mondiale. Il gol in apertura di Messi è rimontato dai due schiaffi a inizio ripresa di Al Shehri e Al Dawsari, che infliggono all'Albiceleste un pesantissimo ko dopo 36 partite consecutive senza sconfitte. Di seguito le pagelle, per disegnare un quadro completo dell'andamento della gara.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Le pagelle dell'Argentina

MARTINEZ 5,5 - Può fare qualcosina in più sul primo dei due gol sauditi.

MOLINA 5,5 - La sua spinta si affievolisce col passare dei minuti. Non riesce mai a creare varchi nella difesa avversaria.

OTAMENDI 5,5 - Non trema nella sua zona di competenza, ma appena è costretto ad uscirne le apprensioni aumentano.

ROMERO 4,5 - Disastroso sul pareggio saudita, in evidente ritardo di condizione: partita da dimenticare, esordio da incubo nel Mondiale.

Dal 59' LISANDRO MARTINEZ 6 - Di sicuro meglio del compagno, anche se entra appena l'Arabia smette di attaccare.

TAGLIAFICO 5 - Pessimo in spinta, ha l'occasione di segnare ma non riesce a scaraventarlo in porta da due passi.

Dal 71' ACUNA 5,5 - Qualche cross, ma nessuna iniziativa realmente efficace.

DE PAUL 5 - Davanti alla difesa appare sprecato, questo ruolo di 8 atipico non gli si addice e lo allontana troppo dalla porta.

PAREDES 5 - Non illumina, non inventa, non gestisce i ritmi: resta la copia sbiadita dell'ottimo regista visto negli ultimi anni.

Dal 59' ENZO FERNANDEZ 5,5 - Niente di trascendentale, non ha un impatto incisivo sulla gara.

PAPU GOMEZ 4,5 - Poche idee, spesso confuse. Dalla sua fascia non arrivano invenzioni o giocate di qualità.

dal 59' ALVAREZ 6 - Più vivo e più efficace nel trovare spazi: ha un paio di chance discrete, ma non riesce a sfruttarle.

MESSI 6 - Gol di rigore che sembra mettere in discesa una gara in realtà molto complicata. Non avesse segnato, la sua sarebbe una prova insufficiente: nel momento decisivo non si vede mai.

LAUTARO 5 - Due gol in fuorigioco, poi il vistoso calo nella ripresa. Viene inghiottito dai centrali sauditi, finendo spesso anticipato sul più bello.

DI MARIA 6,5 - Nettamente il migliore dei suoi. Mette dentro una quantità infinita di palloni, alternando giocate di qualità a invenzioni per i compagni: un'ottima gara, che purtroppo non serve a nessuno se non a lui.

Ct SCALONI 4 - Imbarazzante la semplicità con cui cade nella trappola di Renard, ingiustificabile la totale mancanza di contromisure: gli allenatori non servono solo a creare gruppi vincenti, devono anche saper allenare. Farebbe bene a ricordarsene già dalla prossima.

Le pagelle dell'Arabia Saudita

AL OWUAIS 7 - Due interventi decisivi, qualche uscita un po' pazza. Un pezzo di questa vittoria è assolutamente suo.

ABDULHAMID 6,5 - Trattenuta ingenua su Paredes, che costa ai suoi lo svantaggio iniziale: un peccato, viste le tante cose buone fatte durante il resto della gara. Per sua fortuna, non paga dazio.

TAMBAKTI 7,5 - In totale delirio durante l'assalto argentino nel secondo tempo, le prende praticamente tutte lui.

AL BOLEAHI 7 - Gestisce alla grande l'assetto spregiudicato chiesto dal tecnico, tenendo altissima la linea dell'offside: rischiare, a volte, paga eccome.

AL SHARANI 6,5 - Sempre presente e propositivo, copre la fascia con continuità. Bruttissima botta nel finale, un grande in bocca al lupo.

Dal 90'+8 AL BREIK s.v. - Non giudicabile.

AL SHEHRI 8 - Un pareggio di voglia, convinzione e grinta: il suo gol incorpora tutto della prova dell'Arabia Saudita. Crederci sempre, specie al Mondiale, è la chiave per le imprese più straordinarie.

Dal 78' AL GHANNAM 6 - Non si scompone e lotta con i compagni.

KANNO 7 - Unico nel suo genere, specie per l'elasticità con cui si districa in campo. La tecnica è quella che è, ma recupera una quantità infinita di palloni.

AL MALKI 6,5 - Mai per il sottile, specie quando si fa sentire sulle caviglie avversarie. Tutto grinta, pure troppa.

AL DAWSARI 8 - Gol meraviglioso, che ricorderà per tutta la vita. La ciliegina sulla torta di una partita giocata ai limiti dell'eroismo su entrambe le metà campo.

AL FARAJ 6,5 - Grinta da trascinatore e uomo simbolo, alla quale abbina anche qualche giocata di qualità. Abbandona anzitempo la sfida.

Dal 45'+3 AL ABID 6,5 - Molto bene in quello che sa fare, bravo a gettare il cuore oltre l'ostacolo quando necessario.

Dall' 89' ASIRI s.v. - Non giudicabile.

AL BURAIKAN 6,5 - Di palloni giocabili ne arrivano pochissimi. Ma si sacrifica, aiuta la squadra a salire e, soprattutto, combatte come un leone.

Dall'89' AL AMRI s.v. - Non giudicabile.

Ct RENARD 8 - Due Coppe d'Africa non le vinci senza grandi idee. Distrugge tatticamente l'Argentina indispettendola con un assetto coraggioso, spregiudicato e ben congengnato. Comunque vada da qui in avanti, il suo Mondiale lo ha già vinto.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58