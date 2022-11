Corea del Sud-Ghana, match valido per la seconda giornata del gruppo H, si é conclusa sul punteggio di 3-2. Avanti gli africani con Salisu e Kudus, clamorosa rimonta asiatica con una doppietta di Cho, ma ancora Kudus timbra la rete della vittoria ghanese. Vediamo insieme pagelle, migliori e peggiori del match.

===Le pagelle della COREA DEL SUD===

KIM SEUNG-GYU 5,5 - Non puó nulla sui gol del Ghana, nessun intervento di rilievo.

KIM MOON H-WAN 5 - Fatica molto a destra, dove Jordan Ayew lo punta spesso. In ritardo sul secondo gol.

KIM MIN-JAE 4,5 - Inizia bene, ma poi è protagonista in negativo di entrambi i gol ghanesi. Sul primo non riesce a respingere, sul secondo tieni in gioco Kudus sbagliando il movimento. Giornataccia per il centrale del Napoli. (Dal 92' KWON KYUNG-WON SV)

KIM YOUNG-KWON 5 - Beffato da Kudus sulla seconda rete ghanese. In generale molto in difficoltá.

KIM JIN-SU 5,5 - A sinistra. La fase di spinta é tanto costante quanto imprecisa. Problemi continui nel controllo palla. Un assist, abbastanza casuale.

HGWANG-IN-BEOM 5 - Falloso, lento, in evidente apnea il centrocampista dell'Olympiakos.

WOO YOUNG-JUNG 6 - Numero 5, play, bravo nel dare ordine e nel contrastare. Uno dei meno peggio nella Corea. (Dal 78' HWANG UI-JO 6 - Dentro nel forcing finale. Miriadi di cross)

CHAN HONG-KWON 5 - In ombra, mai ispirato, mai un guizzo. (Dal 57' LEE KANG-IN 6,5 - Grande ingresso. Un assist, diverse belle giocate. Pimpante e pericoloso).

GEONG WOO-YEONG 5 - Abulico, fuori dal match, perde il duello con Mensah. (DAL 46' NA SANG-HO 6 - Guida la carica coreana. Parte fortissimo, partecipa alla rimonta, poi nel finale un paio di errori grossolani)

SON HEUNG-MIN 5 - Gioca centravanti, ma spreca un paio di ripartenze risultando stranamente imprec iso. Il capitano della Corea, stella del Tottenham, non riesce a incidere. Nella ripresa manca diverse volte il colpo vincente.

GUE-SUNG CHO 7,5 - Attaccante centrale, che svaria molto per lasciare spazio agli inserimenti di Son. Segna una doppietta con due grandi colpi di testa. Nettamente il migliore dei suoi.

CT: BENTO 5 - Corea veramente fragile a livello difensivo. Troppi cross insensati, i cambi sono buoni, il risultato finale una quasi condanna.

===Le pagelle del GHANA===

ATI-ZIGI 6,5 - Tecnica rivedibile. Nessuna parata nel corso del primo tempo. Nella ripresa invece compie almeno tre grandi parate.

LAMPTEY 5,5 - A destra, con grande attenzione nei raddoppi su Son. Male nella ripresa, la Corea sfonda dal suo lato. (Dal 79' ODOI SV)

AMARTEY 5,5 - Centrale, viene ammonito, ma non si perde d'animo. Un po' legnoso nelle corse a campo aperto, perde una volta Cho.

SALISU 6,5 - Il classe '99 del Southampton sblocca la partita con una girata in area. Dietro sicuro e convincente, respinge tutto. Unica pecca sul secondo gol coreano.

MENSAH 6,5 - Terzino sinistro che spesso si sovrappone in avanti. Dá manforte a Jordan Ayew. Buona corsa e piedi discreti. Malissimo sul secondo gol coreano, si riscatta con l'assist per Kudus. (Dal 88' BABA SV)

PARTEY 6,5 - Il centrocampista dell'Arsenal si conferma un osso duro. In mezzo contrasta chiunque, spesso interrompe l'azione avversaria e riavvia.

SAMED 6 - Si fa guidare da Partey, formando una diga tosta in mezzo. Bravo sui palloni alti.

A. AYEW 5,5 - Il capitano non brilla. Sempre ben marcato, nessun guizzo. (Dal 79' KIEREH SV)

KUDUS 8 - Il classe 2000 dell'Ajax si conferma una potenziale stella dal futuro luminoso. Doppietta: un colpo di testa e un mancino. Inserimenti continui, grande gamba, ottima tecnica. Il migliore per distacco. (Dal 83' DJIKU SV)

J. AYEW 6,5 - L'assist per il primo gol e qualche giocata interessante. Poco continuo, ma comunque presente. (Dal 79' SULEMANA SV)

I. WILLIAMS 5,5 - Alcuni controlli inguardabili, il liscio sul terzo gol ghanese, tanti palloni persi. Non convince.

CT: ADDO 6,5 - Ghana molto insidioso. Sfrutta bene Mensah e Kudus. Grande vittoria.

