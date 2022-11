Polonia-Arabia Saudita, match valido per la seconda giornata del gruppo C (lo stesso di Argentina e Messico), si é conclusa sul punteggio di 2-0. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Zielinski-Lewandowski-Szczesny: la Polonia batte l'Arabia Saudita 4 ORE FA

===Le pagelle della POLONIA===

SZCZESNY 8 - Man of the match. Subito reattivo su Kanno, grande parata sul rigore di Al-Dawsari ed é meraviglioso anche sulla respinta di Al-Burayk. Nella ripresa compie un altro intervento chiave su Al-Dawsari. Decisivo e in grande condizione.

KIWIOR 6 - Tenta di seguire Glik e di chiudere sui tanti cross sauditi. Tanta sofferenza.

GLIK 6,5 - Suda nel mantenere la linea difensiva unita, trafitto di continuo dalle accellerazioni di Al-Dawsari e di Al-Shehri. Regge e alla fine domina.

BERESZYNSKI 6 - Terzo di destra, che prova a usare l'esperienza. Al-Burayk brutto cliente.

CASH 5,5 - Meglio paradossalmente quando si propone in avanti. Dietro soffre parecchio, a tratti confusionario e arruffone.

BIELIK 5,5 - Ingenuo sul rigore: colpisce Al-Shehri e concede il penalty all'Arabia. Lento e macchinoso nel complesso.

KRYCHOWIAK 5,5 - Non riesce a dare ritmo in mezzo. Bene in interdizione, ma male in costruzione.

FRANKOWSKI 6 - Spesso largo a destra, prova a inserirsi. Va al cross, innesca Lewandowski. Sufficiente.

ZIELINSKI 6,5 - Segna con un gran destro il gol dell'1-0 polacco. Prima non si era visto. La rete non lo carica. Partita non eccezionale. (Dal 63' KAMISNKI 6 - Buon impatto nel match. Contribuisce alla gestione finale)

LEWANDOWSKI 7,5 - Davanti spreca tanto nel primo tempo, sbagliando anche alcuni controlli e passaggi per lui semplici. Fornisce peró l'assist vincente a Zielinski. Nella ripresa sale in cattedra: colpisce un palo e segna il 2-0.

MILIK 6 - Gioca per la squadra, da supporto a Lewandowski. Centra una traversa con un colpo di testa. (Dal 71' PIATEK 6 - Dentro nel finale. Scambia con Lewandowski e si rende utile)

C.T.: MICHNIEWICZ 6 - Polonia cinica, ma spesso attaccata. Buona vittoria, prestazione nel complesso non del tutto convincente. Tante occasioni concesse e problemi in costruzione.

Salem e Milik Credit Foto Eurosport

===Le pagelle dell'ARABIA SAUDITA===

AL OWAIS 6,5 - Stile rivedibile, anche in occasione dell'uscita su Lewandowski nell'occasione del gol di Zielinski. Bravo nelle uscite, soprattutto nel secondo tempo.

ABDULHAMID 6 - A destra, attacca e si alza spesso. Dietro non soffre.

AL AMRI 5,5 - Un po' troppo disordinato. Tecnica modesta e si vede in impostazione.

AL-BOLEAHI 5,5 - Duello ruspante con Lewandowski. Non demerita nel primo tempo, crolla nel secondo.

AL-BURAYK 6,5 - Uno dei migliori dell'Arabia Saudita. Sfreccia a sinistra, crossa, allunga. Szczesny gli nega il gol sulla respinta del rigore.

AL MALKI 5 - Mezz'ala di combattimento. Non molla un centimetro, sostiene bene Kanno. Disastroso peró l'errore in impostazione che regala il gol a Lewandowski. (Dal 86' N. AL DAWSARI SV).

KANNO 6,5 - Un dominatore in mezzo. In condizioni fisiche clamorose. Stoppa, riparte, contrasta, va al tiro.

AL-BURAIKAN 5,5 - Troppo falloso, come nel match contro l'Argentina. Largo a destra, mette diversi cross insidiosi. (Dal 66' AL-GHANAM 5,5 - Poco apporto nel finale. Entra lento nel match)

AL-NAJEI 6 - Primo tempo in trincea. Regge bene il confronto con Bielik. Sostituito all'intervallo. (Dal 46' AL-ABID 5,5 - Poca luce, tante imprecisioni. Renard lo richiama di continuo)

S. AL-DAWSARI 5 - Si fa ipnotizzare da Szczesny. Rigore respinto che pesa e che lo condiziona psicologicamente.

AL-SHEHRI 6,5 - Grande movimento, continui tagli. Si procura il rigore, si rende spesso pericoloso. (Dal 86' AL-ABOUD SV)

CT. RENARD 6 - L'Arabia gioca a calcio, crea, ma concretizza poco. Fase difensiva non brillante: concede almeno nitide occasioni.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37