Tunisia-Francia, match valido per la terza giornata del gruppo D, si é concluso sul punteggio di 1-0. Decide la perla di Khazri nella ripresa. Un successo storico per gli africani, ma inutile ai fini della qualificazione. Agli ottavi vanno Francia e Australia, vittoriosa sulla Danimarca. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle della TUNISIA===

DAHMEN 6,5 - Mai impegnato nel primo tempo. Nella ripresa bravissimo su Dembele e soprattutto Mbappé.

TALBI 6,5 - Centrale di sinistra. Accorto, lucido, preciso. Rischia alla fine, ma viene salvato dal VAR.

MERIAH 6,5 - Centrale di destra. Ferma spesso le incursioni di Kolo Muani.

GHANDRI 7 - Va a segno, ma é in fuorigioco. Dietro solido e tosto, sempre attento nelle letture.

MAALOUL 6,5 - Buona spinta a sinistra. Nella prima frazione attacca di continuo, nella ripresa

LAIDOUNI 7,5 - Gran partita. In mezzo domina, smista, attacca, verticalizza. Recupera lui il pallone su Fofana che avvia l'azione del gol di Khazri.

SKHIRI 6,5 - Di rabbia, di lotta, di contrasti. Molto combattivo.

KECHRIDA 7 - Ammonito in un duello con Camavinga, che peró annienta nel primo tempo. Anche nella ripresa l'ex Salernitana é tra i migliori.

KHAZRI 7,5 - MVP. Il piú pericoloso nella priima frazione tra i tunisini. Prima da titolare del "10" capitano. Impegna Mandanda. Nella ripresa segna un gol meraviglioso, seminando in serpentina mezza difesa francese. (Dal 59' JEBALI 6 - Prova a dare riferimento davanti, a tenere su il pallone)

BEN ROMDHANE 6,5 - Inserimenti e cross nei primi 45 minuti. Cala un po' nella ripresa, ma resta buona la sua prova. (Dal 75' CHAALALI 6 - Partecipa alla lunga resistenza finale)

SLIMANE 6 - Va subito vicino al gol con una progressione solitaria, poi si spegne e non incide piú. (Dal 83' ABDI SV)

ALLENATORE: KADRI 7 - Vittoria storica, anche se non basta per la qualificazione. Comunque una ottima Tunisia, ben messa in campo e molto ordinata.

===Le pagelle della FRANCIA===

MANDANDA 5,5 - Una parata su Khazri, malino in occasione del gol subito. Esce tardi.

DISASI 6 - A destra, tra i meno peggio nel brutto primo tempo francese. Si alza e si fa notare.

VARANE 5 - Prova a reggere dietro, anche se la Tunisia attacca di continuo. Viene "scherzato" da Khazri. (Dal 63' SALIBA 6 - Non male. Quando entra lui, la Francia migliora)

KONATÉ 6 - Non male. Perché di testa le prende tutte e perché chiude anche i buchi dalle corsie esterne.

CAMAVINGA 5 - Si propone, ma sbaglia tanto, sia in appoggio che nelle coperture. Prova non convincente.

FOFANA 4 - Non ci siamo. Lento, tanti errori in palleggio, perde i duelli individuali di continuo e diversi palloni, tra cui quello che porta al gol Khazri. (Dal 73' GRIEZMANN 6,5 - Ottimo ingresso. Avrebbe anche segnato la rete del pareggio. Crea e inventa)

TCHOUAMENI 6,5 - Unico a brillare nel centrocampo francese. Combatte e prova a far ripartire l'azione.

VERETOUT 4,5 - Un fantasma. Mai in partita, mai un'idea, totalmente avulso dal gioco. (Dal 63' RABIOT 6 - Va vicino al gol e rivitalizza il centrocampo francese)

GUENDOUZI 5 - Un'imprecisione dietro l'altra. Sbaglia passaggi, lanci, tiri. (Dal 79' DEMBELE 6 - Nel finale. Cross e tiri. Entra con voglia)

KOLO MUANI 5,5 - Ci prova, con tagli continui. Tenta di dare profonditá, servito poco e male.

COMAN 5 - Dovrebbe accendere la scintilla. Finisce largo e ignorato. Deludente. (Dal 63' MBAPPE 6 - Buon impatto nel match. Pericoloso, creativo. Non trova la rete)

ALLENATORE: DESCHAMPS 4,5 - Turnover eccessivo, cambi tardivi, giocatori messi fuori posizione. Male stasera la Francia: perdere non fa mai bene.

