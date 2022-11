Lukaku? Beh siamo arrivati ad un punto in cui il colosso belga rischia seriamente di non poter essere convocato per la “trasferta” in Qatar. È lo stesso ct dei Diavoli Rossi a porre l'ultimatum all'attaccante dell'Inter perché, con i pochi minuti raccolti in questa stagione, non dovesse essere pronto per almeno una delle Roberto Martinez spera di avere Lukaku, ma la linea da non superare è quella del 1° dicembre. Rischio Mondiali per? Beh siamo arrivati ad un punto in cui il colosso belga rischia seriamente di non poter essere convocato per la “trasferta” in Qatar. È lo stesso ct deia porre l'ultimatum all'attaccante dell'perché, con i pochi minuti raccolti in questa stagione, non dovesse essere pronto per almeno una delle partite del girone non verrà preso in considerazione nella lista dei convocati da consegnare alla FIFA ( ecco tutti i convocati finora ).spera di avere Lukaku, ma la linea da non superare è quella del 1° dicembre.

Le parole di Roberto Martinez

Per il momento non è disponibile, è nelle mani dei medici. Se sarà in condizione di partecipare a una delle prime tre gare, Romelu è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non potrà giocare nel girone iniziale, non sarà con noi. Lavoriamo giorno per giorno, ma in questo momento la decisione è totalmente di carattere medico. Lo conosciamo molto bene e vediamo vari segnali di miglioramento. La guarigione da un infortunio muscolare, però, è molto personale. Aspetteremo a decidere poco prima di dover consegnare la lista dei convocati. Se sarà in grado di tornare in campo entro il 1° dicembre, sarà con noi. Altrimenti no. [Il ct Roberto Martinez all'Equipe]

Il Belgio debutterà ai Mondiali il 23 novembre contro il Canada, poi affronterà il Marocco il 27 novembre. I Diavoli Rossi chiuderanno il girone F il 1° dicembre contro la Croazia. Se Lukaku non sarà disponibile per una di queste date... Addio ai Mondiali. Martinez non aspetterà.

Gruppo F

Data Match 23 novembre BELGIO-Canada 27 novembre BELGIO-Marocco 1° dicembre Croazia-BELGIO

Ecco che Lukaku ha tempo queste tre settimane per essere pronto e disponibile per la Nazionale. Farà in tempo? Lui è proprio volato in Belgio per l'ennesima visita e per lavorare solo in funzione del Mondiale, per recuperare dal guaio muscolare alla coscia rimediato nel match di campionato contro la Sampdoria. Il tempo stringe...

