Marocco-Croazia, primo match del gruppo F dei Mondiali 2022, è terminato sul punteggio di 0-0 . Un punto pesante per la selezione dell'Africa del Nord, più preoccupante invece per la formazione slava, considerato quanto mostrato in campo. Di seguito i voti ai protagonisti della partita per avere un quadro più chiaro dell'incontro che ha aperto la quarta giornata della Coppa del Mondo in Qatar.

Le pagelle del Marocco

Yassine BOUNOU 7 – Sicurezza tra i pali, ma non è certo una novità. Salva il risultato prima dell’intervallo con un intervento prodigioso su Vlasic.

Achraf HAKIMI 7,5 – Motore e locomotiva dei Leoni dell’Atlante, fa vedere le stelle agli avversari. La chiusura su Modric con tanto di rimessa laterale guadagnata poco prima del novantesimo è il frame più rappresentativo del match.

Romain SAISS 6,5 - Coriaceo, è anche merito suo se neutralizza l'attacco della Croazia.

Nayef AGUERD 6,5 – Meno estetico del compagno di reparto, ma comunque decisivo su alcuni salvataggi.

Noussair MAZRAOUI 6 – Ha l'opportunità più ghiotta della nazionale magrebina in tutto il match, poteva fare di più.

Dal 60’ Yahia ATTIYALLAH 6 – Subentra all'infortunato terzino del Bayern, dà un contributo prezioso in difesa e nelle ripartenze.

Azzedine OUNAHI 5,5 – Ci mette tutto l’impegno del mondo, ma non riesce a nascondere l’inferiorità tecnica rispetto a due mostri come Hakimi e Ziyech sulla destra. Non entra nei sistemi.

Dall'81' Abdellhamid SABIRI s.v. - Troppi pochi minuti per dare un giudizio al giocatore blucerchiato, ma l'impressione è che possa entrare meglio negli schemi dal lato forte del Marocco.

Sofyan AMRABAT 6 – Fa il bello e il cattivo tempo contemporaneamente. Sbaglia un po' troppo per i suoi standard, ma non si fa vincere dall'emozione.

Selim AMALLAH 5,5 – Il più in crisi di tutti in fase di impostazione, sbaglia un passaggio che rischia di mandare in svantaggio la nazionale.

Hakim ZIYECH 6,5 – L’intesa con Hakimi è gioia per gli occhi degli appassionati di tattica, la cosa più bella del primo tempo. Nella ripresa preferisce dare man forte alla difesa per salvare il pareggio.

Youssef EN-NESYRI 6 - Seppur evanescente in attacco, ricama la sufficienza per aver intercettato un pallone in acrobazia con la punta del piede rivelatosi decisivo nell'economia del match.

Dall'81' Abderrazak HAMDALLAH s.v. - Non giudicabile.

Sofiane BOUFAL 6 - Qualcosa di buono lo fa vedere, come il tiro deviato che innesca la grande occasione dal gol marocchina.

Sofiane Boufal e Dejan Lovren, Marocco-Croazia, Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Dal 65' Abdessamad EZZALZOULI 6 - Si mette in mostra con qualche fiammata importante che mantiene la vivacità della squadra a fine partita. 21 anni non ancora compiuti, talento molto interessante.

Ct Walid REGRAGUI 6,5 - Insediatosi a fine agosto nel pieno di una bufera intestina e soltanto alla sua quarta partita alla guida della nazionale: in meno di tre mesi ha dato l'impronta migliore possibile al Marocco: punto pesante contro i vicecampioni in carica e un segnale d'allerta al Belgio. Questa nazionale può credere nel superamento dei gironi. Meriterebbe il 7, ma va migliorato il cinismo in area.

Le pagelle della Croazia

Dominik LIVAKOVIC 6 - Risponde presente quelle poche volte che viene chiamato in causa, anche se in maniera non impeccabile.

Josip JURANOVIC 5,5 - Poco propositivo in attacco, ci si aspettava qualcosa di più.

Dejan LOVREN 6,5 - Nessun patema con lui in difesa. Ha il merito di realizzare uno dei due tiri in porta in tutta la partita della Croazia.

Josko GVARDIOL 6 - Leggermente più in affanno del compagno di reparto, ma vista l'età se la cava bene al cospetto di Hakimi e Ziyech.

Borna SOSA 5,5 - Fa vedere qualche interessante movimento in attacco, come l'assist non concretizzato da Vlasic a fine primo tempo. Ma in difesa è rimandato col 5 scarso solo perchè ha l'alibi di Hakimi e Ziyech dalla sua parte del campo.

Luka MODRIC 5 - Caduto nella trappola difensiva del Marocco: poche fiammate, con i piedi parla una lingua diversa con gli attaccanti. Innervosito, scaglia sopra la traversa una grande occasione per il vantaggio; nella ripresa fatica a trovare il senno. Da lui ci aspettiamo ben altro.

Sofyan Amrabat e Luka Modric durante Marocco-Croazia - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Soffre il pressing nordafricano e fatica a dettare gli schemi per tutta la partita. Propositivo ad intermittenza.

Mateo KOVACIC 5,5 - Anche lui in difficoltà ad interagire con i compagni d'attacco.

Dal 79' Lovro MAJER s.v. - Non giudicabile, ma - Non giudicabile, ma di lui se ne parla bene

Nikola VLASIC 5 - Entra nel match in ritardo, ma proprio quando si fa male si ritrova sui piedi il tiro che può spaccare il match. Paradossale.

Dal 46’ Mario PASALIC 5,5 - Dovrebbe portare una ventata d'aria nuova, invece soffoca nella pesantezza dell'azione croata.

Andrej KRAMARIC 4 - Si fa vedere ai compagni soltanto negli spogliatoi. Molto più di una torre mancante nella formazione dalla maglia a scacchi.

Dal 71’ Marko LIVAJA 5,5 - Dimostra solo che il ruolo del centravanti è una chimera nella formazione balcanica.

Ivan PERISIC 6 - L'unico che si salva nel trio offensivo. Almeno trova un anello di congiunzione col resto della squadra, ma sul lato pratico non fa tanto altro oltre al brivido da distanza siderale.

Dall'89' Mislav ORSIC s.v. - Sarà lui la soluzione ai problemi d'attacco della Croazia? Lo scopriremo nel prossimo episodio.

Ct Zlatko DALIC 5 - Nonostante un avvio di ricambio generazionale, si nota che è una nazionale invecchiata rispetto a quella che è arrivata in finale quattro anni prima. Si accorge troppo tardi di avere Orsic come alternativa ad un attacco inconcludente: se non risolve questo difetto al più presto, passare i gironi sarà molto complicato. Il Canada è un'incognita, e visto quanto successo in Argentina-Arabia Saudita ...

