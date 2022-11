Un pareggio a reti bianche, non poteva esserci risultato più veritiero tra Marocco e Croazia. Uno zero a zero che dà l’idea di quanto possa essere più equilibrato di quel che si creda il gruppo F, ma anche quanto siano giochiste ma inconcludenti queste due nazionali. Il risultato finale però ne lascia contenta soltanto una, ovvero la formazione magrebina, che ora ci crede tanto nel passaggio del turno. Ai vicecampioni del mondo, invece, questo 0-0 sta molto stretto e getta qualche preoccupazione sul passaggio del turno.

A breve il report completo...

Ad

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Tabellino

MAROCCO-CROAZIA 0-0 (primo tempo: 0-0)

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui (60’ Attiyallah); Ounahi (81’ Sabiri), Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri (81’ Hamdallah), Boufal (65’ Ezzalzouli). Ct: Regragui.

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic (79’ Majer); Vlasic (46’ Pasalic), Perisic (89’ Orsic); Kramaric (71’ Livaja). Ct: Dalic.

ARBITRO: Fernando Rapallini (Argentina)

GOL: -

ASSIST: -

AMMONITI: Amrabat (M)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 2+6

La cronaca in momenti chiave

17' - PERISIC CI PROVA DA LONTANISSIMO. Pessimo passaggio in orizzontale di Amallah, prova ad approfittarne l'ex Inter che dalla distanza cerca di sorprendere il portiere. Pallone alto di non molto.

45' - SALVATAGGIO PROVVIDENZIALE DI BOUNOU! Traversone basso di Borna Sosa per Vlasic e respinta provvidenziale col corpo del portiere del Marocco.

51' - OCCASIONE MAROCCO. Conclusione di Boufal deviata e Mazraoui ha la palla del vantaggio di testa, ma Livakovic salva!

52' - MODRIC DALLA BANDIERINA! Bounou ci mette il guanto, Kovacic non ne approfitta sulla ribattuta e calcia fuori.

65' - HAKIMI VICINO AL GOL! Schema Marocco, punizione di seconda e conclusione di Hakimi, ma Livakovic respinge coi pugni.

Seguono aggiornamenti...

Il mondo ai loro piedi: Louza, la mamma e la scelta del Marocco

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58