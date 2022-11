Messico-Polonia, match valido per la prima giornata del girone C del Mondiale in Qatar, è terminato sul punteggio di 0-0. A Doha termina a reti bianche anche grazie al salvataggio di Ochoa sul rigore di Lewandowski, ancora a secco in un Mondiale. In campo deludono anche Lozano e Zielinski. Gara arbitrata dall'australiano Chris Beath.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Le pagelle del Messico

Guillermo OCHOA 8: è sempre lui, il portiere dei Mondiali per eccellenza. Para un rigore e trascina Lewandowski nell'incubo.

Jorge SANCHEZ 5,5: un'ammonizione sciocca a metà primo tempo lo inguaia per il resto della partita. Disfunzionale il dialogo con i compagni in posizione avanzata.

Cesar MONTES6,5: solido e ordinato, trae vantaggio dalla putrida alchimia tra Lewandowski e il resto dei compagni.

Hector MORENO 5,5: va in crisi sul primo vero spunto di Lewandowski, concedendo il rigore. Non fornisce vie di sbocco al gioco orizzontale del Tata Martino e non inquadra nemmeno lo specchio di porta su un promettente blitz in area polacca, peccato.

Jesus GALLARDO 7: si carica sulle spalle l'intera fascia messicana. Qualche ottimo recupero sulla profondità dei polacchi e un paio di letture importanti sui loro cambi di gioco. Gara attenta.

Edison ALVAREZ 5: qualche suo blackout in fase di impostazione consente alla Polonia di ripartire con pericolosità. Poca sostanza.

Hector HERRERA 6: fa sentire il peso della sua esperienza in mezzo al campo. E' colui che cerca con più convinzione i tempi per l'inserimento. (Dal 71' RODRIGUEZ 5,5: poco coinvolto)

Luis CHAVEZ5,5: approfitta della difesa bassa polacca per scodellare un paio di palloni insidiosi in area. Per il resto, gara a intermittenza.

Alexis VEGA 6,5: la manovra del Tata culmina spesso sui suoi piedi. Sottoporta però serve più cattiveria. (Dal'84' ANTUNA sv)

Henry MARTIN 5: fallisce nel riempire l'area di rigore. Il Messico non ha punti di riferimento là davanti. (Dal 71' JIMENEZ 5,5: vince qualche duello fisico ma i compagni non lo seguono)

Hirving LOZANO 5,5: tocca tanti palloni, ma con grande inefficienza. I presupposti per creare superiorità numerica sulla sua fascia ci sono, ma lui ci crede poco. Pochi tentativi di dribbling e una prestazione con il freno a mano tirato.

All. MARTINO 5,5: il Messico ci mette più cuore, ma mette a nudo la sua scarsa qualità a centrocampo. Il rientro di Jimenez dovrebbe essere un toccasana per la fase realizzativa di questo gruppo.

Alexis Vega e Bartosz Bereszynski durante Messico-Polonia - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Polonia

Wojciech SZCZESNY 6,5: si fa trovare pronto nel secondo tempo, respingendo una deviazione di Martin.

Matty CASH5,5: disordinato in fase di copertura, l'arrembaggio di Vega gli crea più di un grattacapo.

Jakub KIWIOR 6: non delude le attese della vigilia. Addomestica al meglio la sua zolla di campo, smista bene e tappa i buchi.

Kamil GLIK 6: gara tranquilla. Sornione sulle palle inattive, la Dea Bendata non gli sorride stavolta.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5: sigilla il vertice dell'area polacca, arginando al meglio l'impeto di Lozano. El Chucky si fa intimidre in sua presenza, prova raramente l'uno contro uno.

Nicola ZALEWSKI 6,5: si mette subito in mostra al suo esordio mondiale. Qualche buona fiammata in entrambe le fasi, garantisce fisico e capacità di svariare. (Dal 45' BIELIK: si piazza a supporto della difesa e si fa notare per un paio di chiusure importanti).

Grzegorz KRYCHOWIAK6: inossidabile metronomo del centrocampo polacco, tocca una buona mole di palloni ma non riesce ad azionare spunti interessanti.

Jakub KAMINSKI 5: impalpabile, la mancanza di vivacità nel gioco polacco è causata anche dal suo approccio sbagliato.

Sebastian SZYMANSKI 5: timido e poco ispirato. Il suo supporto all'azione di Lewandowski è pressochè nullo. (Dal 72' FRANKOWSKI 5: si fa ammonire quasi subito, ingenuo)

Piotr ZIELINSKI 5: si fa completamente assorbire dalla carestia di idee nella manovra polacca. L'intesa con Lewandowski non c'è, e tutta la squadra arranca di conseguenza. (Dall'87' MILIK sv)

Robert LEWANDOWSKI4,5: isolato dal 1', questa squadra non sembra aver trovato il giusto assetto per supportarlo. Si guadagna un rigore generoso e spreca tutto dal dischetto.

All. MICHNIEWICZ 5: la Polonia ricava un punto da una prestazione abominevole. Nessuna idea, Lewandowski utilizzato poco e male.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58